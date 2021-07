An Tesla-Supercharger: Model X-Besitzerin benutzt Eiswürfel, um Laden zu können

Shitstorm im Netz

+ © Reddit (varmint700) Die Frau des Users hat das Ladekabel eines Tesla-Supercharger mit einem T-Shirt umwickelt. Darin sollen Eiswürfel sein. © Reddit (varmint700)

Eine Familie will an einem Supercharger ihr Tesla Model X aufladen. Doch damit das in der Hitzewelle klappt, muss sie zu einem ungewöhnlichen Trick greifen.

The Dalles (USA) – „Supercharger-Station“: Der Name der Ladesäulen von Tesla sollte eigentlich auch Programm sein. Schließlich wirbt der US-Autohersteller mit der hohen Ladegeschwindigkeit seiner Schnelllader. Doch das scheint nicht überall zu klappen. Zumindest im US-Bundesstaat Oregon beschweren sich immer mehr Elektroauto-Besitzer über eine ganz bestimmte Ladestation in der Nähe der Stadt The Dalles.

Schon seit Längerem soll dort der Supercharger vollkommen überlastet sein, dadurch bilden sich viel zu lange Warteschlangen, es gibt zu wenige Ladesäulen auf viel zu engem Raum und die Ladesäulen sollen auch schon abgenutzt sein. Doch nun ist das Fass übergelaufen: Ein Reddit-User namens varmint700 berichtet der Community auf der sozialen Plattform, was seiner Frau und seinem jüngsten Kind ärgerliches geschehen ist.

Außerdem berichtet der User verärgert weiter, habe es zwei Stunden gedauert, den Akku schließlich aufzuladen. „Wir haben an der Ladestation noch nie mehr als 50 kW gesehen", ärgert sich der Tesla-Besitzer über die Ladeleistung der V2-Supercharger. Für gewöhnlich schaffen Supercharger bis zu 150 kW. Peinlich: Zudem habe sich hinter dem Tesla Model X 75D des Users ein Stau von zwölf weiteren Elektroautos gebildet, die ebenfalls laden wollten. Darauf ist zu sehen, mit welchem kleinen Trick die Tesla Model X-Besitzerin den Supercharger zum Laden bringt.