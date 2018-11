Wieder Hai-Attacke in Australien: Surfer in Australien wehrt Tier mit Surfbrett ab

Da hatte der 43-Jährige Glück und einen Geistesblitz: Mit seinem Surfbrett konnte der Mann in Australien den Angriff eines Hais abwehren.

Canberra - Mit seinem Surfbrett hat ein Mann in Australien nach einer Haiattacke das Tier in die Flucht geschlagen. Der 43-Jährige surfte am Mittwoch am Strand Shelly Beach in Ballina an der australischen Ostküste, als ein Hai ihm in die linke Wade biss. Der Surfer sei vom Hai ins Wasser gezogen worden, sagte Ballinas Bürgermeister David Wright dem Radiosender 2GB. "Er hat sein Brett benutzt, um den Hai wegzuschlagen."

Der Mann, der demnach bei dem Haiangriff eine 20 Zentimeter lange Wunde erlitt, konnte sich ans Ufer retten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Strände der Gegend wurden für 24 Stunden gesperrt.

Erst am Montag war ein Schwimmer bei einer Haiattacke am Great Barrier Reef ums Leben gekommen. Angriffe von Haien sind zwar nach wie vor sehr selten; ihre Zahl nimmt aber nach Angaben von Experten zu, weil mehr Menschen Wassersport betreiben und sich Fische, die Nahrung von Haien, näher an den Küsten bewegen.

