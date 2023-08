Tagelang weit über 30 Grad – Wetter packt Hitze-Hammer zum Wochenende aus

Von: Tobias Becker

Zum Wochenende packt das Wetter den Hochsommer endgültig aus in Baden-Württemberg. Lesen Sie hier, wie viel Grad erwartet werden:

Lange mussten Sommer-Fans auf den Moment warten, doch nun rückt der Hochsommer endlich an – und wie. Zum Wochenende steigen die Temperaturen und eine Hitzewelle rollt auf Baden-Württemberg zu. Die soll tagelang bis in die neue Woche andauern.

In den vergangenen Wochen herrschte eher Herbst-Wetter in Deutschland. Von Regen über Sturm bis zu Unwettern wurde alles geboten. Ein Sommer-Comeback war lange nicht in Sicht, jetzt kommt es. (tobi)