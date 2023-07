Tauchboot von OceanGate steht zum Verkauf: Verkäufer will „nichts mehr mit dem Schiff zu tun haben“

Teure Zeitverschwendung

Ein U-Boot der Firma OceanGate steht zum Verkauf. Der Makler glaubt nicht mehr daran, es verkaufen zu können, dabei hat es der Titan eine Sache voraus.

Frankfurt – Das U-Boot Antipodes war das erste Tauchboot, mit dem die Firma OceanGate ihre Tauchgänge durchführte. Als das Unternehmen mit dem Bau eines zweiten Tauchbootes begann, beauftragte die Firma den Expeditions-Yachtmakler Steve Reoch damit, die Antipodes zu verkaufen. Das war vor fünf Jahren. Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal Business Insider sprach der Makler darüber, warum er das U-Boot trotz eines gravierenden Unterschieds zur Titan, die kürzlich bei einem Tauchgang implodierte, nun für endgültig unverkäuflich hält. Zumindest für die kommenden Jahre.

Tauchboot Antipodes Baujahr 1996 Klassifizierung/Zertifizierung ja (American Bureau of Shipping) Tauchtiefe 305 Meter

Makler will Verkaufs-Angebot für OceanGate U-Boot bald löschen

Er will „nichts mehr mit dem Schiff zu tun haben“, sagte Reoch gegenüber Business Insider. Nachdem er fünf Jahre versucht hat, das Tauchboot der Firma OceanGate an den Mann zu bringen, glaubt er nun endgültig nicht mehr daran, in naher Zukunft einen Käufer zu finden.

Der offizielle Eigentümer des Bootes ist, solange es nicht verkauft ist, nach wie vor OceanGate. Die Firma hat vergangene Woche alle Tätigkeiten eingestellt, wie unter anderem der Sender CNN berichtet. Reoch vermutet, dass die Antipodes deshalb „jahrelang in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sein wird“. Solange diese andauern, sei das Tauchboot für keinen Käufer für Interesse, so die Einschätzung des Maklers.

Ein U-Boot der Firma OceanGate steht für etwa 800.000 Dollar zum Verkauf. Der Makler glaubt jedoch nicht mehr, es noch an den Mann bringen zu können.

Und selbst wenn, wolle er unter den momentanen Umständen nicht in den Verkauf involviert sein. Er will deshalb das Angebot baldmöglichst löschen. „Es ist eine Verschwendung meiner Zeit, und das schon seit fünf Jahren“, so das ernüchternde Fazit von Reoch.

Zum Verkauf stehendes OceanGate Tauchboot war im Gegensatz zur Titan zertifiziert

Für 795.000 Dollar – umgerechnet etwa 721.892 Euro – sollte das erste OceanGate U-Boot verkauft werden. Dabei hat es einen signifikanten Unterschied zum verunglückten Tauchboot: eine Klassifizierung des American Bureau of Shipping. Die Titan hatte keine solche Zertifizierung.

Auch hatte sie schon vor OceanGate mehrere Besitzer. Gebaut wurde sie dem Business Insider-Artikel zufolge 1996 für Perry Submersibles und ist laut dem Verkaufs-Inserat für Tauchfahrten bis zu 305 Meter geeignet. Auch die Tauchgänge, die OceanGate mit der Antipodes durchführte, seien alle erfolgreich gewesen, so Reoch. (sp)

