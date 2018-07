Taucher verliert Begleiter aus den Augen - in sechs Metern Tiefe macht er grausame Entdeckung

In einem stillgelegten Bergwerk hat sich ein tödliches Drama ereignet. Bei dem Unglück verlor ein Taucher sein Leben.

Willingen - Die Schiefergrube im Upland wurde für einen 66-Jährigen zur Todesfalle. Obwohl es sich offenbar um einen erfahrenen Taucher handelte, der nicht zum ersten Mal in der Grube unterwegs war. Er und sein Tauchgefährte - beide stammen aus dem nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg, zu dem auch Willingen gehört - waren am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Grube, um zu tauchen. Der 51-jährige aus Bad Arolsen bemerkte während eines Stopps unter Wasser, dass sein Begleiter verschwunden war.

Kurz darauf entdeckte er den Taucher aus Volkmarsen: Er lag leblos in sechs Metern Tiefe. Der 51-Jährige schaffte es, das Opfer aus dem Wasser zu holen und Erste Hilfe zu leisten. Doch alle Mühe war umsonst: Der 66-Jährige starb schließlich noch am selben Abend in einem Krankenhaus in Korbach.

Zugang nur für Höhlentaucher

Die Grube, in der früher Schiefer für das Decken von Dächern abgebaut wurde, ist seit 1971 außer Betrieb. Allerdings werden Führungen angeboten. Eine weitere Attraktion ist, dass es geflutete Teile des Systems unter Tage gibt, in denen das Tauchen offiziell erlaubt ist. Allerdings muss man dafür die Qualifikation als Höhlentaucher nachweisen.

