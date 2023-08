1. Ich habe schon Karten gekauft, also bin ich sowieso da. Außerdem zeigt dieses Verhalten meinen Enthusiasmus für die Arbeitgeberin.

Taylor Swift zahlt ihren Crew-Mitgliedern 100.000 $ Bonus und hier ist meine Bewerbung

Von: Michelle Anskeit

Der Weltstar schätzt seine Mitarbeitenden und spendet für die Tafeln in Orten, in denen sie ihre Konzerte hält. Wer würde nicht für sie arbeiten wollen?

Erst vor wenigen Wochen konnten sich Fans von Taylor Swift ihre Tickets für die „Eras Tour“ in Deutschland sichern. Die meisten davon waren aber so schnell ausverkauft, dass viele keine Karten bekamen und sich nach Alternativen umschauen mussten. Die angekündigten Europa-Daten schienen zunächst das Ende der Tour einzuläuten, bis Taylor vor wenigen Tagen weitere Stopps ankündigte:

Die „Eras Tour“ umfasst zum jetzigen Zeitpunkt (7. August 2023) somit ganze 146 Konzerte und somit fast 100 mehr als Taylors letzte Tour, „Reputation“.



Natürlich braucht die Sängerin dafür Unterstützung, schließlich kann sie ihre krasse Bühnenshow nicht ganz allein umsetzen. Die enthält unter anderem Feuerwerk, mehrere Outfit-Wechsel und Background Dancer sowie ein Sprung in eine Installation, die wie ein Pool aussieht.



Um ihren Dank für ihre Mitarbeitenden zu zeigen, soll Taylor Medienberichten zufolge nun einen Bonus von 100.000 Dollar an jeden einzelnen der Lastwagen-Fahrer gezahlt haben. Das erklärte der Geschäftsführer des Logistik-Unternehmens Shomotion, Michael Scherkenbach. Die Mitarbeitenden von Shomotion sind ein Teil der Menschen, die unter anderem Bühnenteile für Taylors Show transportieren.



Zu dem Bonus soll es zudem noch handgeschriebene Briefe von Taylor gegeben haben:

„Danke für deine exzellente Arbeit im USA-Teil der Eras Tour!! Dein wohlverdienter Bonus beträgt 100.000 Dollar.



In Liebe, Taylor.“



Die Zahlungen an die LKW-Fahrer sollen jedoch nicht die einzigen gewesen sein: Das „People“-Magazin berichtet, dass Taylor auch anderen Crew-Mitgliedern Boni ausgestellt haben soll, insgesamt ist die Rede von 55 Millionen Dollar.



Kein Wunder also, dass viele am liebsten direkt ihre eigene Bewerbung an die Sängerin rausschicken würden:

So ging es mir auch, weshalb ich mir spontan überlegt habe, die fünf wichtigsten Punkte aufzulisten, die ich als Mitarbeiterin bei der „Eras Tour“ mitbringen würde:

1. Ich habe schon Karten gekauft, also bin ich sowieso da. Außerdem zeigt dieses Verhalten meinen Enthusiasmus für die Arbeitgeberin.

2. Ich gehe mittlerweile fast regelmäßig ins Fitnessstudio und kann so einen Mikrofonständer bestimmt etwa eine halbe Minute lang tragen.

3. Ich kann gut mit Tieren umgehen und würde mich liebevoll um Benjamin Button, Olivia Benson und Meredith Grey kümmern, während Taylor auf Tour ist.

4. Ich kann zusätzlich noch den Fans einheizen, indem ich „Cruel Summer“ extra laut mitsinge und falls bei Taylor mal ein Ton daneben geht, fällt es dadurch niemandem auf:

5. Ich wäre bereit, alle möglichen Outfits für die nächsten Konzerte zu modeln, damit Taylor sich die Auswahl bequem angucken kann:

Aber jetzt mal Spaß beiseite. Taylor schätzt ihre Mitarbeitenden und das ist wichtig. Insbesondere, weil viele ihr bereits jetzt vorwerfen, sie könne ihnen mit ihrem Vermögen ja noch mehr zahlen. Dabei läge der Durchschnitt für derartige Mitarbeitenden-Boni laut des Geschäftsführers von Shomotion eher bei 5.000 – 10.000 Dollar.



Zudem ist dieses Zeichen der Anerkennung bei Taylor kein Einzelfall: Erst vor wenigen Tagen bedankte sich die Tafel „Second Harvest of Silicon Valley“ bei der Sängerin für „die großzügige Spende“, die sie vor ihrem Konzert in Santa Clara gemacht hatte. Diese helfe dabei, circa 500.000 Menschen zu ernähren.

