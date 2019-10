Frau erstochen - angeblich Bundestags-Mitarbeiter unter Tatverdacht

Ein Bundestagsmitarbeiter soll seine Frau in der Nacht auf Freitag erstochen haben.

In Brandenburg wurde eine Frau erstochen. Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen.

Teltow - In Brandenburg hat sich in der Nacht auf Freitag offenbar ein Familien-Drama ereignet. Eine Frau wurde Berichten zufolge auf ihrem Grundstück erstochen. Der Tatverdächtige ist angeblich der von ihr getrennt lebende Ehemann - ein Bundestagsmitarbeiter.

Bei ihm handelt es sich laut Bild-Informationen um einen ranghohen Mitarbeiter des Deutschen Bundestags. Er habe eigentlich ein Näherungsverbot auferlegt bekommen. Der Streit zwischen dem Ehepaar zog sich wohl schon ein paar Monate. Gegen den Mann wurde ein Näherungsverbot ausgesprochen.

Berlin/Teltow: Streit eskaliert offenbar - Tatverdächtiger ebenfalls schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden soll der Tatverdächtige trotz Verbot auf dem Grundstück seiner Frau aufgetaucht sein - offenbar mit einem Messer oder anderer Stichwaffe bewaffnet. Gegen 1.15 Uhr hörten Nachbarn Schreie von dem Grundstück und alarmierten die Polizei. Diese fanden wenig später das Opfer stark blutend im Eingangsbereich.

Der Angreifer wurde nach Polizeiangaben unweit des Tatorts mit Schnittverletzungen am Hals gefunden. Offenbar hat er sich ebenfalls bei dem Streit mit seiner Frau schwer verletzt. Er musste sogar noch in der Nacht notoperiert werden. Für die Mutter von zwei Kindern kam jedoch jede Hilfe zu spät, auch Reanimationsversuche scheiterten.

Die 20-jährige Tochter befand sich laut Bild-Informationen zum Zeitpunkt der Tat nicht auf dem Grundstück. Der 19-jährige Sohn hingegen war anscheinend im Haus, als der Vater auf die Mutter losging.

