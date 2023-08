Kälte-Schock im August: Wetter-Prognose mit Bibber-Aussicht

Von: Anna-Lena Kiegerl

Das Wetter Ende Juli sorgte bei Sommer-Fans bereits für Enttäuschung. Dem reiht sich nun auch der August ein. In höheren Lagen droht sogar Schnee.

Kassel – Mit dem Monat August verbinden die Meisten wohl den Sommer. Urlaub und Ferien, Baden und Sonnen. Doch in diesem August sieht die Welt ganz anders aus. Und das dürfte vor allem Menschen, die ihren Urlaub im eigenen Land verbringen, so gar nicht gefallen. Denn nachdem das Ende des Julis bereits Dauerregen und kühle Temperaturen gebracht hatte, schließt sich auch der August dem Wetter-Trauerspiel an. Sommer? Fehlanzeige!

Wetter-Prognose für den August: Folgen für Landwirtschaft und Natur

Daswetter.com berichtet über die Aussichten für den nächsten Monat. Demnach droht auch im August wieder viel Regen. In einigen Regionen auch mehr als üblich. In den ersten zehn bis vierzehn Tagen des Monats sollen teils mehr als 100 Liter an Niederschlag fallen. Folgen für die Landwirtschaft und die Natur sind dabei nicht ausgeschlossen. So drohen Überschwemmungen, Ernteausfälle und Schäden an der Infrastruktur. Aber auch Dürre ist eine Gefahr für die Landwirtschaft und die Ernte.

Und auch die Temperatur bleibt dürftig. Anfang August erreicht das Thermometer regional kaum die 20 Grad-Marke. Kühle Temperaturen stehen auf der Tagesordnung. Hochsommerliche Verhältnisse mit Hitzewarnungen, wie noch Mitte Juli, sind unwahrscheinlich.

Kälte-Schock bei August-Wetter-Vorhersage: Schneefallgrenze sinkt

Diese Information dürfte vor allem für Wanderer ärgerlich sein. Denn die Sommersaison ist für sie eigentlich Hochphase des Bergsteigens und Kletterns. Doch in den Bergen sieht es teils gar nicht nach Sommer aus. Denn bereits am ersten August-Wochenende gibt es Schnee in höheren Berglagen. Die Schneefallgrenze sinkt zwischen 2000 und 2500 Meter.