„Ich weiß, gleich geht die Schreierei wieder los“: Meteorologe gibt konkrete September-Prognose ab

Von: Karolin Schäfer

Der Sommer 2023 zählt zu den fünf wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und es scheint, als sei das Ende der Hitze noch nicht in Sicht. Die September-Prognose.

Kassel – Mit dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September präsentierte sich das Wetter in einigen Regionen Deutschlands bereits in herbstlicher Stimmung. In Bayern verursachten Unwetter sogar erhebliche Zerstörungen. Bedeutet das das Ende der hohen Temperaturen und zahlreichen Sonnenstunden? Keineswegs! In den nächsten Tagen wird der Spätsommer noch einmal richtig Fahrt aufnehmen.

Wetter-Prognose: Sommer-Temperaturen von bis zu 29 Grad zum Herbstanfang

Obwohl das Wochenende an einigen Orten noch von Wolken und Regen geprägt ist, steigen die Temperaturen täglich, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Sonniges Wetter erwartet viele Regionen auch am Sonntag (3. September) mit Temperaturen von bis zu 29 Grad am Oberrhein.

Dieser Trend soll sich auch in den kommenden Tagen fortsetzen. Nach Prognosen des europäischen Wettermodells steht uns ein eher milder September 2023 bevor, prognostizierte der Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Insbesondere im südlichen und östlichen Teil des Landes scheint das Wetter wärmer zu bleiben.

Laut Wetter-Prognose wird der September in Deutschland warm und trocken

Jedoch wird der September nicht von großer Hitze geprägt sein, erklärte Jung. Zumindest sollte es im September weniger Regenfälle geben. Insbesondere in den nördlichen, westlichen und südlichen Regionen Deutschlands könnte es weniger Niederschlag als im klimatischen Durchschnitt geben, hieß es weiter.

Wetter-Experte Dominik Jung wagt eine Prognose für den September. © Thomas Warnack/dpa

„Der gesamte Monat soll insgesamt eher etwas wärmer und relativ trocken ausfallen“, äußerte Jung. Wie wetter.com berichtet, wird erwartet, dass die erste Septemberhälfte besonders warm ausfällt. Allerdings könnten die Temperaturen in der Nacht bereits deutlich fallen.

Sommer 2023 in Deutschland unter den Top 5 heißesten Sommern seit Beginn der Wetteraufzeichnung

Der August 2023 gehört laut Jung zu den heißesten August-Monaten seit Beginn der Wetterdatenerfassung. Aufgrund des kühlen Starts des Monats, könnten viele dies jedoch anders wahrnehmen, so Jung. Anschließend seien die Temperaturen jedoch wieder gestiegen. Insgesamt rangiere der Sommer unter den fünf heißesten seit 1881. Der höchste Temperaturwert dieses Sommers wurde in Bayern verzeichnet.

„Ich weiß, gleich geht die große Schreierei in der Kommentarleiste schon wieder los“, sagte Jung in Erwartung der Kommentare einiger, die den Sommer als nicht besonders heiß empfanden. „So sind die Messdaten und die sind eindeutig“, unterstrich der Wetterfachmann. Zwar habe es viele Regentage gegeben, doch bei den Daten handle es sich um die Temperatur. Vor allem der Juni sei sehr heiß gewesen. In Teilen Deutschlands wurde sogar die Hitze-Warnstufe lila ausgegeben, die vor extremer Hitze warnt. (kas/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig geprüft.