Ex-Daimler-Ingenieur über Tesla: „Elon Musk ist von null auf Hundert gesprungen. Nicht Mond, gleich Mars“

Keine Chance für „Blechbieger“ von Mercedes

Elon Musk: Tesla ist nicht nur wegen der Entwicklung von Elektroantrieben so erfolgreich - sondern auch wegen der Radikalität seines Gründers.

Tesla hat in den vergangenen Jahren eine beispiellose Entwicklung hingelegt. Das liegt allerdings nicht nur am aktuellen E-Auto-Trend - sondern auch an der Radikalität von Elon Musk, wie ehemalige Daimler-Manager nun erklären.