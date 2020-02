Amoklauf in Thailand: 17 Menschen sterben - Täter nicht gefasst: „Niemand kann dem Tod entkommen“

In Thailand kam es am Samstag zu einem Amoklauf. Ein von dem mutmaßlichen Mörder benutztes Gewehr liegt auf einer Straße.

In Thailand gab es am Samstag einen Amoklauf. Mindestens 17 Menschen starben, die genaue Anzahl ist noch unklar. Bei dem Schützen handelt es sich um einen Soldaten.

Im Nordosten Thailands kam es zu einem Amoklauf.

Ein Mann hat mit einem Maschinengewehr um sich geschossen.

Es gab wohl mindestens 17 Tote.

Update von 16.59 Uhr: Bei dem Amoklauf in Thailand sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere seien bei der Tat eines Soldaten im Nordosten des Landes verletzt worden. Das teilte ein Vertreter der Gesundheitsbehörde mit. Streitkräfte hätte ein Einkaufszentrum abgeriegelt, der Verdächtige sei jedoch noch nicht gefasst worden, wie das Verteidigungsministerium erklärte.

Der Amoklauf begann in einer Kaserne, dort seien drei Menschen getötet worden, darunter mindestens ein Soldat. Mit einem gestohlenen Armeefahrzeug sei der Schütze dann in die Innenstadt gefahren. Örtliche Medien berichteten darüber, dass der Schütze Waffen aus der Kaserne entwendet habe, bevor er in der Innenstadt um sich schoss.

Das Verteidigungsministerium erklärte, die Streitkräfte hätten das Einkaufszentrum "Terminal 21" abgeriegelt, in dem sich der Mann verschanzt habe. Während der Tat veröffentlichte der mutmaßliche Angreifer Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung auf Facebook. Dazu schrieb er: „Niemand kann dem Tod entkommen.“ Das Video wurde inzwischen gelöscht.

Erstmeldung vom 8. Februar, 16.15 Uhr

Bangkok - Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 14 Menschen getötet. Die Angaben schwanken allerdings, teilweise ist auch von 17 Toten die Rede.

Amoklauf in Thailand: Viele Menschen sterben in Einkaufszentrum

Sicherheitskräfte bemühten sich um die Festnahme des Schützen, der in einem Einkaufszentrum mehrere Geiseln genommen haben soll, wie das Militär am Samstag mitteilte. Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte Kommandant Thanya Kiatsarn in der Mitteilung weiter.

Die meisten Menschen wurden demnach in dem Einkaufszentrum in der Provinz Nakhon Ratchasima rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok getötet. Laut Medienberichten soll der Amoklauf aber auf dem nahe gelegenen Militärstützpunkt Surathampithak begonnen haben. Thailändischen Medien zufolge tötete der Soldat auch seinen Vorgesetzten und weitere Militärangehörige.

Fotos kursieren im Netz: Amoklauf in Thailand wurde im Internet übertragen

Der Amoklauf wurde live im Internet übertragen. Ein Polizeisprecher hatte zuvor mitgeteilt, der Mann habe mit einem Maschinengewehr auf unschuldige Opfer geschossen, was zu "vielen Verletzten und Toten" geführt habe.

Der Schütze entwendete ein Armeefahrzeug und veröffentlichte während der Tat Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung. Im Internet kursierende Fotos und Videos zeigten Szenen mit panisch fliehenden Menschen. Zu hören waren mutmaßliche Schüsse aus Automatikwaffen.

