Andy Rourke von The Smiths im Alter von 59 Jahren gestorben – Fans geschockt: „Kann es kaum glauben“

Andy Rourke (r.) mit seinen The-Smiths-Bandkollegen auf einem Foto aus den 80er Jahren. © Imago

Bassist Andy Rourke von der legendären britischen Band The Smiths ist tot. Das teilte sein Bandkollege Johnny Marr mit. Er wurde nur 59 Jahre alt.

London – Der Musiker Andy Rourke sei im Alter von 59 Jahren „nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs“ gestorben, teilte sein früherer Bandkollege Johnny Marr am Freitag mit. „Andy wird allen, die ihn kannten, als freundliche und schöne Seele in Erinnerung bleiben und Musikfans als überaus begabter Musiker.“

The Smiths beeinflussten zahlreiche andere Bands

The Smiths wurden 1982 von Marr und Sänger Morrissey gegründet und wurden mit Hits wie „There Is A Light That Never Goes Out“ und „This Charming Man“ weltberühmt. Das britische Musikmagazin „NME“ wählte die Rockband zu den einflussreichsten Künstlern der Geschichte – noch vor den Beatles. Bands wie Radiohead, Oasis, Blur und Suede gaben an, von den Smiths inspiriert worden zu sein.

Zahlreiche Musikfans trauern bei Twitter. „Er war absolut einmalig – einer der wenigen Bassisten, deren Klang man sofort erkennen konnte“, schreibt einer. „Er war einer der Gründe, warum ich mit Bass spielen angefangen habe. Ich bin wirklich traurig“ und „Einer meiner absoluten Bass-Helden seit meiner Jugend“, erklären andere.

„Ich kann es kaum glauben“: Fans reagieren geschockt auf Nachricht von Andy Rourkes Tod

Eine weitere Nutzerin schreibt schockiert: „Was für eine absolut schreckliche, furchtbare Nachricht beim Aufwachen. Ich habe gerade gehört, dass Andy Rourke gestorben ist, ich kann es kaum glauben. Was für ein Kraftpaket dieser schöne Mann war, wir werden ihn sehr vermissen. Ruhe in der Kraft, lieber Andy. Du wirst in Erinnerung bleiben, jetzt, heute, morgen und IMMER.“

Rourke schloss sich kurz nach der Gründung der Band an, die sich 1987 auflöste. Vorübergehend setzte ihm seine Heroinsucht so stark zu, dass er nicht auftreten konnte, aber er erholte sich rasch wieder. Rourke trat auch mit anderen Musikern auf, darunter The Pretenders und Sinead O‘Connor. Nachdem The Smiths sich auflösten, startete Morrissey eine sehr erfolgreiche Solokarriere - ebenso wie Johnny Marr. (dpa/lin)