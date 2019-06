Peinlicher Unfall beim Liebesspiel „mit draller Blondine“ - Polizei muss mit Werkzeug anrücken

Einen Einsatz der besonderen Art hatte die Polizei in Thüringen in der Nacht auf Montag. Der Anrufer meldete einen pikanten Unfall beim Liebesspiel. Dabei hatten sich die Liebenden in eine Situation gebracht, aus der sie sich nicht mehr alleine befreien konnten.

Thüringen - Das hören Polizisten wohl auch nicht so oft. Als in der Nacht Montag ein Notruf in der Landeseinsatzzentrale in Thüringen einging, bei dem es um eine hilflose Person ging, ahnten die Beamten wohl noch nicht, welche Situation sich Ihnen bieten würde.

In einem Facebook-Post berichtet die Polizei von diesem Einsatz und schreibt zu Beginn, dass es sich „tatsächlich um einen Notruf“ gehandelt habe. Die hilflose Person sei jedoch in einer besonders pikanten Situation gewesen.

Peinlicher Unfall mit Handschellen - Polizei muss anrücken

„Der Anrufer teilte mit, dass er gerade "beim Sex mit einer drallen Blondine" war. Dafür hat er sie mit Handschellen gefesselt“, berichtet die Polizei. Allerdings hätten die beiden Liebenden im Eifer des Gefechts den Schlüssel für die Handschellen verloren

Nachdem die Blondine diesen ausgespuckt hatte, fiel er wohl zwischen die Dielen, so dass auch der Mann, der die Dame zuvor gefesselt hatte, nicht mehr an ihn herankam. Aus diesem Grund verständigte der Mann die Polizei.

Die Polizei berichtet weiter, dass sie den Mann schon am Telefon beruhigen konnte. Süffisant schreiben die Beamten aber im Nachsatz, dass sie ihn gebeten hätten, „die Kollegen nicht mit ins Liebesspiel einzubeziehen.“

Prädikat „befriedigend“ - Polizei berichtet süffisant von Rettungsaktion

„Vor Ort befreiten wir die Blondine mit eigenem Werkzeug aus den Handschellen und der pikanten Situation“, heißt es im Post der Polizei Thüringen weiter. Die beiden Liebenden seien außerdem sichtbar alkoholisiert und in bester Stimmung gewesen.

Einen Satz kann sich die Polizei aber nicht verkneifen. „Und so endete die Befreiungsaktion für alle Beteiligten mit dem Prädikat "befriedigend".“ Es sei ein Einsatz, an den sie sich gerne erinnern würden.

