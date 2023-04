Horror-Unfall in Thüringen: Sieben Menschen tot – Neue furchtbare Details durchgesickert

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Polizei und Gutachter werten auf der gesperrten B247 in Bad Langensalza die Spuren des Unfalls aus. © Michael Reichel/dpa

Sieben Menschen kommen bei einem Unfall in Bad Langensalza in Thüringen ums Leben. Nun gibt es offenbar neue Erkenntnisse zum Hergang.

Bad Langensalza – Auch eine Woche nach dem schweren Unfall mit sieben Toten herrscht in Thüringen und darüber hinaus Entsetzen. Während zunächst Verwirrung über den Unfallverursacher geherrscht hatte, scheint mittlerweile klar zu sein, wer das Unfallverursacher-Auto gelenkt haben soll. Nun kommen weitere furchtbare Details ans Licht.

Sieben Tote durch Unfall in Thüringen: Neue Details durchgesickert

Wie der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, Ulf Walther, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch erklärt hatte, gehen Ermittler nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der bei dem Crash lebensgefährlich verletzte 34-jährige Mann das Auto gelenkt habe. Dies habe die Auswertung von Spuren und die Befragung von Zeugen ergeben. Bislang war er als Beifahrer vermutet worden und ein 45-jähriger, der schwer verletzt wurde, als Fahrer. Gesichert ist laut Staatsanwaltschaft, dass beide Männer unter erheblichem Alkoholeinfluss standen und zum Unfallzeitpunkt keinen Führerschein besaßen. Der Jüngere schwebt laut Angaben vom Donnerstag weiter in Lebensgefahr und konnte noch nicht vernommen werden.

Bei dem Unfall war am Samstag, dem 1. April, auf der Ortsumgehung von Bad Langensalza ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Wagen zusammengeprallt. Diese gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Ein Gutachten soll zur Aufklärung der genauen Unfallumstände beitragen. Es soll laut Staatsanwaltschaft auch klären, warum die beiden Autos im Gegenverkehr so schnell Feuer fingen. Derzeit wird demnach vermutet, dass durch ausgelaufenes Benzin und Funkenflug ein hochexplosives Gemisch entstand. Die Ermittlungen dauerten aber noch an, sagte Walther am Mittwoch.

Unfallverursacher soll bei Unfall in Thüringen in Gegenverkehr gelenkt haben

Wie Bild nun berichtet, könnte mittlerweile die Brand-Ursache von zumindest einem der Autos geklärt worden sein. Demnach soll der VW Caddy vermutlich sofort in Flammen aufgegangen sein, weil bei dem Aufprall der Tank abgerissen wurde. So soll der Kraftstoff unmittelbar Feuer gefangen haben. Wie das Blatt weiter berichtet, sollen Gutachter aktuell weiter prüfen, warum auch der Mercedes so schnell Feuer gefangen habe.

Demnach sollen sich Ermittler mittlerweile zudem sicher sein, dass das mutmaßliche Unfall-Auto in der lang gezogenen Linkskurve von rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Um gegenzulenken, habe der Fahrer das Lenkrad nach links gezogen, dadurch soll er in den Gegenverkehr und in den Mercedes mit den fünf jungen Menschen gekracht sein.

Horror-Unfall in Thüringen löst riesige Anteilnahme aus – Hunderte versammeln sich bei Andacht

Die Trauer um die Opfer ist in Thüringen groß. In einer ökumenischen Andacht versammelten sich am Mittwochabend mehrere hundert Menschen in und vor der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen. Fünf der tödlich Verunglückten waren erst 19 Jahre alt.

Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer sagte, nach dem schrecklichen Unfall blieben Verzweiflung, Wut, Gelähmtheit und Sprachlosigkeit. „Wir spüren die große Leere, den großen Verlust, aber wir stehen zusammen“, richtete der Landesbischof Worte des Trostes an die Angehörigen und Familien in dem vollen Gotteshaus. Auch Freunde, Ersthelfer, Feuerwehrleute und Polizisten waren zu der Andacht gekommen. Jugendliche entzündeten für jeden Toten eine Kerze und legten Steine ab. Im Anschluss standen Seelsorger bereit.

Hunderte Menschen trauern nach Horror-Unfall in Thüringen: In Mühlhausen wurden Kerzen niedergelegt

Bereits am Dienstagabend hatten sich in der Innenstadt von Mühlhausen hunderte Menschen versammelt. Sie legten Kerzen und Blumen nieder und stellten Fotos der Unfallopfer auf. Auch im Internet ist die Anteilnahme ungebrochen. Auf einer Gedenkseite kondolierten bereits zahlreiche Menschen. Zudem gibt es einen Spendenaufruf zur finanziellen Unterstützung der Familien der fünf toten 19-Jährigen bei den Beerdigungskosten.

In Baden-Württemberg fahndet die Polizei aktuell nach bislang unbekannten Tätern: Die Polizei entdeckte in der Nacht auf Samstag einen toten Teenager auf einem Parkplatz. Ein weiterer junger Mann wurde durch Schüsse schwer verletzt.