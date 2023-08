Tier-Drama: Hund beim Spielen tödlich verletzt – Frau versucht noch, zu helfen

Von: Lukas Schierlinger

Ein harmloses Spiel auf einer Münchner Hundewiese endete in einem Unglück. Trotz umgehend erfolgter Wiederbelebungsversuche starb ein Tier.

München – Dramatische Szenen auf einer Münchner Hundewiese: Zwei spielende Vierbeiner verhedderten sich am Donnerstagnachmittag (3. August) in ihren Halsbändern und konnten sich nicht mehr lösen. Infolgedessen zog sich das Halsband eines der Hunde so straff, dass er daran erstickte. Dies wurde am Abend von der Münchner Feuerwehr bestätigt.

Eine Frau, die versuchte, die Hunde zu befreien, wurde dabei gebissen. Mithilfe eines Messers, das ein Passant zur Verfügung stellte, konnte sie schließlich die Halsbänder durchtrennen. Doch für einen der Hunde, einen Golden Retriever, kam jede Hilfe zu spät. Er brach sofort leblos zusammen.

Hunde-Drama in München: Golden Retriever bricht zusammen und stirbt

Der zweite Hund, ein Großpudel, überstand das Drama unverletzt. Nachdem ein Notruf abgesetzt wurde, trafen Rettungskräfte ein. Sie kümmerten sich um die verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Zudem leisteten die Helfer Unterstützung beim Versuch, den Golden Retriever wiederzubeleben. Trotz aller Bemühungen blieben diese jedoch erfolglos.

