„Miss Marple“ (im Bild), „Columbo“ und „Sherlock“: Geier sollten der Polizei in Niedersachsen als Spürnasen bei der Leichensuche helfen. Im Gegensatz zu Spürhunden können sie wesentlich größere Gebiete absuchen. Auf die Idee gekommen war ein Kriminalbeamter, der in einem Tierfilm gesehen hatte, wie Geier in dichtem Wald zielsicher ihre tote Beute zwischen Bäumen und selbst unter Laub aufspüren können. © Holger Hollemann/dpa