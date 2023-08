Blind und Besitzerin gestorben: Leiden von Hündin „Vivi Wong“ soll enden

Von: Marcel Prigge

Sie ist blind, ihre Besitzerin starb und nach einer Tierheim-Vermittlung wurde sie zurückgegeben. Das Leiden der Hündin „Vivi Wong“ soll nun ein Ende haben.

Ganderkesee – Sie ist von Geburt an blind und da ihre Besitzerin starb, musste sie ins Tierheim. „Vivi Wong“ ist wohl die flauschigste Bewohnerin des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee. Wie die Tierfreunde in den Sozialen Medien berichten, soll jetzt ein neues Zuhause für die Hündin gefunden werden.

„Gut getarnter Löwe“ sucht neues Zuhause: „Vivi Wong“ ist von Geburt an Bild und sitzt im Tierheim

Sie hat bereits einen langen Leidensweg hinter sich, der nun mit einer neuen Familie enden soll: Die Hündin „Vivi Wong“ aus dem Tierheim Ganderkesee in Niedersachsen sucht ein neues Zuhause. Dabei wurde sie eigentlich bereits vermittelt. Wie die Tierfreunde berichten, kam die Hündin aber wieder zurück in unser Tierheim. „Leider hat es in ihrem neuen Zuhause wohl nicht mit den vorhandenen Hunden funktioniert“, schreibt das Tierheim auf ihrer Website.

Ja, die Ähnlichkeit ist vorhanden: Die Hündin „Vivi Wong“ wird von den Mitarbeitern des Tierheims Bergedorf in Ganderkesee liebevoll als „gut getarnter Löwe“ bezeichnet. © Tierheim Bergedorf

Zuvor hatte sie bereits ein glückliches Zuhause. Nachdem die Besitzerin von „Vivi Wong“ starb, musste sie jedoch erst einmal ins Tierheim. Nach der nun gescheiterten Vermittlung liegt das große Fellknäuel „etwas traurig, fast wehmütig“ auf ihrem Plätzchen und lauscht der vertrauten Umgebung des Tierheims. „Sehen kann Vivi sie leider nicht. Sie kam blind zur Welt und orientiert sich daher mit ihren anderen Sinnen“, so das Tierheim weiter.

Besitzerin gestorben, Vermittlung gescheitert, blind: „Vivi Wong“ trotz ihres Handycaps unkompliziert

Jetzt soll es aber klappen, sind die Mitarbeiter überzeugt. „Eigentlich ist sie eine Chow Chow, aber wir sind der Meinung, dass Vivi einfach ein sehr gut getarnter Löwe ist“, berichten sie in den sozialen Medien und erklären, was die Hündin ausmacht.

Die blinde Hündin „Vivi Wong“ aus dem Tierheim Ganderkesee sucht ein neues Zuhause. Sie ist trotz ihres Handicaps verspielt, verschmust und unkompliziert, berichten die Tierfreunde. © Tierheim Bergedorf

So sei die Hündin trotz ihres Handicaps unkompliziert und ruhig. Menschliche Stimmen würden ihr besondere Freude bereiten, jedoch brauche sie anfangs einen Moment, um mit neuen Personen warmzuwerden. Die Fellnase sei weiterhin sehr verschmust und genieße jede Aufmerksamkeit. Außerdem liebt die Hündin ihre Spaziergänge, so da Tierheim. Lediglich ihre Fellpflege beanspruche etwas mehr Zeit und finanzielle Mittel. „So eine wunderschöne Mähne hält sich nicht von selbst im Zaum.“

Tierheim Bergedorf: Weitere Hunde suchen ein Zuhause Auch weitere Hunde des Tierheims Bergedorf suchen neue Familien. Hund Shaco, der geschlagen und weggegeben wurde, wartet noch immer auf ein neues Zuhause. Ebenso verhält es sich mit einem Stammgast des Tierheims: Hund Rex sitzt seit 2018 im Tierheim.

Personen, die sich für die Hündin interessieren, können über die Homepage des Tierheims Bergedorf eine Selbstauskunft einreichen und einen Termin vereinbaren.