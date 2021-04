Tierpark Hagenbeck in Hamburg wieder offen! Mit diesen Regeln

Die Tiere freuen sich

+ © Eibner/imago images Kamtschatkabär aus dem Tierpark Hagenbeck. © Eibner/imago images

Endlich! Nach 170 Tagen hat der Tierpark Hagenbeck in Hamburg wieder geöffnet. Für den Besuch gelten allerdings strenge Regeln.

Hamburg – Lange mussten Kinder und erwachsene Tier-Freunde darauf warten. Nun ist der Tag gekommen! Der Tierpark Hagenbeck hat trotz Corona-Lockdown wieder geöffnet. Der Hamburger Senat hatte die Öffnung kürzlich erlaubt, auch wenn der Lockdown in der Hansestadt noch einmal verlängert wurde. Allerdings beschränkt sich die Öffnung des Tierparks im Hamburger Stadtteil Stellingen auf die Außenbereiche.

Welche sonstigen strengen Regeln für den Besuch im Tierpark Hagenbeck gelten und wie Sie an Tickets kommen, erfahren Sie hier.