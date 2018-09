Tierquäler töten junges Tinker-Pony auf grausame Weise

Wer ist nur zu so etwas fähig? Ein schreckliches Bild bot sich Beamten der Polizei in Emsland. Auf einer Pferdeweide wurden sie mit einer Szene wie aus einem Horrorfilm konfrontiert.

Emsbüren - Die Tat ereignete sich am Ziegeleidamm im Emsbürener Ortsteil Berge in Niedersachsen. Unbekannte Täter hatten dort in der Nacht zu Donnerstag ein Tinker-Pony auf grausame Art und Weise getötet.

Die Tierquäler erdrosselten das Tier qualvoll mit einem Strick und fügten ihm außerdem mehrere Schnittwunden zu. Das meldete die Polizei am Freitag.

Tinker ist eine Bezeichnungen für Pferde der Rasse Irish Cob. Diese Tiere wurden ursprünglich von fahrenden Kesselflickern (Tinker) in Großbritannien und Irland als Arbeitstiere genutzt, bevor sie in den 1990er Jahren in Mitteleuropa zu Modepferden avancierten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

