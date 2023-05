Wein-Expertin erklärt: Machen Sie nicht diesen Fehler, wenn sie restlichen Wein aufbewahren

Von: Stella Henrich

TikTokerin verrät, warum eine geöffnete Weinflasche nicht mehr verkorkt werden sollte. (Symbolbild) © Francis Joseph Dean/imago

Ein Glas Rotwein ist etwas für Genießer. Warum man auf eine bereits geöffnete Flasche niemals wieder den Korken stecken sollte, verrät eine Weinexpertin.

München ‒ Eine junge Sommeliére, klärt auf: Drücken Sie den Korken nicht auf die Weinflasche, wenn sie halb leer ist. In einem ihrer Kurzvideos auf TikTok empfiehlt Warner Boin, übrig gebliebenen Wein anders zu verstauen.

Wein-Sommelière gibt Tipps für restlichen Wein in der Flasche

„Wenn Sie den Korken wieder auf eine halb leere Weinflasche stecken, sehen Sie, dass die Flasche zur Hälfte mit Luft gefüllt sind. Und Korken sind porös“, so Boin. Das bedeute, dass durch den Korken noch mehr Luft in die Flasche gelange. Das jedoch könnte die komplexen Aromen in der Weinflasche zerstören.

Sie hat einen Tipp, wie man restlichen Wein richtig aufbewahrt. „Ich empfehle ein Einmachtglas.“ In dieses sollte der restliche Wein gegossen werden. Wichtig dabei ist, dass das Behältnis luftdicht verschlossen werden kann. Auf diese Weise kommt nicht noch mehr Sauerstoff an den Wein.

Wein-Sommelier verrät Trick: Auch diese Fehler sollten Weinliebhaber vermeiden

Beim Weintrinken können Genießer aber noch weitere Fehler machen. Zwar ist das Trinken von gekühltem Rotwein inzwischen kein No-Go mehr. Doch damit die Trauben im Glas besser schmecken, sollten Weinliebhaber fünf Fehler vermeiden. Wer in einem Restaurant vom Kellner gebeten wird, die Flasche Wein mit einem Schluck vorzukosten, sollte nicht nur auf den Geschmack achten, sondern auch auf den Geruch und den Zustand des Korkens.

Wer allerdings den restlichen Wein nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt trinken möchte, der sollte die Weinreste clever verwerten. Zum Wegschütten sind die edlen Tropfen in jedem Fall zu schade. Mit einer roten Rebe lässt sich ein Rotweinkuchen backen, auch ein Schuss Rotwein peppt jede Tomatensoße auf. Das Gleiche gilt natürlich auch für Weißweine, die sich gut in Desserts machen – wie beispielsweise in einer klassischen italienischen Zabaione.

Doch Vorsicht bei alkoholischen Getränken als Zutat in Speisen - vor allem Schwangere, trockene Alkoholiker oder Kinder sollten aufpassen. Denn selbst wenn der Alkohol zuvor erhitzt wurde, die Gefahr besteht, dass ein Restalkohol enthalten bleibt.