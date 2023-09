Todesdrama um Leon (6) aus Tirol bleibt ein Rätsel – Vater weiterhin unter Verdacht

Von: Felina Wellner

Teilen

Wie ist es zum tragischen Tod von Leon gekommen? Sein Vater schilderte eine Tragödie mit vorausgegangenem Raub – nun sitzt er selbst seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft.

Innsbruck – Ein Jahr ist es her, dass der kleine Leon in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist. Um einen freiwilligen Badegang soll es sich nicht gehandelt haben – es war dunkel und regnerisch. Vater Florian war am Morgen des Todesdramas seines Sohnes mit ihm spazieren. Anders als zu Beginn der Ermittlungen ist nun auch seine Person von Mordverdächtigungen nicht unberührt.

Unglücksort St. Johann an der Kitzbüheler Ache Datum Früher Sonntagmorgen des 28. August 2022 Stand der Ermittlungen Florian A. in U-Haft (verlängert durch aktuellen Beschluss vom 31.07.23)

Mord oder Unfall? Zwei Versionen kursieren um den Tod des Sechsjährigen

Über mehrere Monate hinweg hat die Schilderung des Vaters für sehr wahrscheinlich gegolten: Ein unbekannter Täter soll ihn mit einer Flasche bewusstlos geschlagen haben, um einen Raubüberfall zu begehen. Es wurde angenommen, dass das Kind aus seinem Baggy geklettert ist und in den Fluss stürzte. Denn: Eine Obduktion konnte keine Gewalteinwirkung nachweisen und Florian A. hat verwundet im Krankenhaus gelegen. Doch im Frühjahr 2023 drehte sich das Blatt. Wer war der Täter? Warum fehlen jegliche Spuren? Auf viele ungeklärte Fragen reagiert der Oberste Gerichtshof (OGH) und teilt in einer Beschlussvorlage mit, Florian A. genauer ins Visier zu nehmen.

Nach Tod seines Sohnes in Tirol – Florian A. soll in U-Haft bleiben

Auf seinem am Tatort gefundenem Handy soll es Indizien geben, welche die Täterschaft von Florian A. für die Staatsanwaltschaft wahrscheinlicher werden lassen, berichtet Der Standard. Er habe vor dem Tatzeitpunkt zu dem Stichwort „Ohnmacht“ recherchiert und eine Schrittzahl zurückgelegt, die auf eine eigenständige Entsorgung seines Mobiltelefons deuten könnte.

Der sechsjährige Leon war im August des vergangenen Jahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann aufgefunden worden. (Archiv) © Georg Köchler/dpa

Das Innsbrucker Landgericht entschied kürzlich, dass der Vater des Jungen, der seit März 2023 in Untersuchungshaft sitzt, auch weiterhin dort verbleiben soll. Auf RTL-Anfrage habe sein Verteidiger mitgeteilt, dass das Gericht befürchte, dass Florian A. „in Zukunft eine Straftat gegen fremde Personen begehen könnte.“ Die Tötung des eigenen Kindes wäre kein Einzelfall – zuletzt wurde in Hanau ein Mann für den Mord seiner Kinder verurteilt. Im Fall von Florian A. fehlen klare Beweise und ein rechtskräftiges Urteil – zum aktuellen Zeitpunkt gilt daher die Unschuldsvermutung.

Leon litt an epileptischen Anfällen – Familie war um seine Verfassung und Aufklärung bemüht

Warum sollte ein Vater, der sich ansonsten als sorgsamer Vater der Öffentlichkeit präsentiert, eine solch schreckliche Tat begehen? Leon litt an dem seltenen Syngap-Syndrom – Schlafstörungen und epileptische Anfälle kamen regelmäßig vor, beschreibt seine Familie auf einer Homepage. Auf dieser und in den Sozialen Kanälen schilderte sie den Alltag mit Leon und sammelten Spenden für die Erforschung der Krankheit.

Aktuell versetzt eine besonders erschütternde Meldung Österreich in Aufruhr: Ein Serientäter schlägt offenbar wieder zu.