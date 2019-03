Frau stürzt bei Skitour in den Tod - ihr Begleiter kann noch zur Seite springen

Eine 43-jährige Skitourengeherin wurde in Tirol von einer Schneewechte mit- und in den Tod gerissen. Ihr Begleiter konnte noch zur Seite springen.

St. Sigmund im Sellrain - Eine 43 Jahre alte Österreicherin ist in Tirol mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, standen die Tourengeherin und ihr 47 Jahre alter Begleiter bei einer Pause auf einer Schneewechte (Schneeablagerung an einer Geländekante), die unter ihnen abbrach. Der Mann konnte demnach gerade noch zur Seite springen und sich festhalten, während die Frau mitgerissen wurde.

Das Unglück ereignete sich auf einer Höhe von etwa 3170 Metern, die beiden Tourengeher waren auf einer Hochtour zum Hohen Seeblaskogel unterwegs. Der Mann alarmierte nach dem Absturz seiner Begleiterin die Rettungskräfte, die die 43-Jährige rund 50 Minuten nach dem Unglück aus einem Hubschrauber heraus entdecken konnten. Durch den Absturz erlitt die Frau tödliche Verletzungen.

dpa