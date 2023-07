Ex-„Titan“-Passagier berichtet von seltsamem Gespräch mit CEO Rush: „Dann bist du sowieso tot“

Dokumentarfilmer Brian Weed

„OceanGate“-CEO Stockton Rush starb selber an Bord der Titanic-Fahrt der „Titan“. Ein Ex-Passagier berichtet nun von einem komischen Gespräch, das er einst mit ihm führte.

München – Auch Wochen nach der „Titan“-Katastrophe reißen die Berichte um das implodierte U-Boot nicht ab. Alte Aufnahmen und Dokumente sowie Berichte von Augenzeugen zeigen immer mehr, wieso die Tauchfahrt zum Wrack der Titanic, die fünf Menschen kürzlich das Leben kostete, vermeintlich einem Himmelfahrtskommando glich.

Im Fokus der Berichte über die möglichen Unsicherheiten, die es schon lange um das U-Boot gegeben haben soll, steht häufig Stockton Rush, CEO der Betreiberfirma „OceanGate“, der selber an Bord der „Titan“ verstarb. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Unternehmen dichtgemacht wird. Zuvor tauchten Berichte auf, die ein völlig neues Licht auf den Titan-Erfinder warfen. Und auch ein weiterer Ex-Passagier erzählt nun von einem ungewöhnlichen Gespräch, das er mit Rush führte.

Ex-Passagier der „Titan“ berichtet von „selstamem“ Gespräch mit CEO Stockton Rush

Brian Weed saß selber bereits während einer Testfahrt an Bord der „Titan“. Der erfahrene Kameramann dreht Abenteuer-Dokumentationen, kennt sich demnach mit Extremsituationen aus. Für den „Discovery Channel“ arbeitete er damals an der TV-Show „Expedition Unknown“, stieg dafür im Mai 2021 in Puget Sound im Bundesstaat Washington in das U-Boot. Mit ihm saß Erfinder Stockton Rush in der Kapsel.

Bei dem Tauchgang habe es sich um einen „Vorläufer“ für eine Fahrt zur Titanic, die später im Jahr für die Doku-Show geplant gewesen sei, gehandelt, gab Weed gegenüber der Nachrichtenseite Insider an. Der Kameramann habe Rush kurz nach dem Verschluss der Kapsel gefragt, was passieren würde, wenn man plötzlich wegen eines Notfalls aufsteigen müsste, aber nirgends in der Nähe des Mutterschiffes sei. Rush habe ihm mitgeteilt, dass man Sauerstoff für „vier oder fünf Tage“ an Bord habe. Auf Weeds Frage, was passiere, wenn das Tauchboot nicht gefunden werden würde, antwortete Rush ihm: „Dann bist du sowieso tot“ – eine Antwort, die Weed gegenüber dem Insider als „sehr seltsam“ bezeichnete.

Kameramann berichtet von „großem Unbehagen“ nach Gespräch mit „OceanGate“-CEO im „Titan“-U-Boot

Weed berichtete weiter, Rushs Antwort habe auf ihn „fast wie eine nihilistische Einstellung gegenüber Leben und Tod mitten auf dem Ozean“ gewirkt. Diese „unbekümmerte Haltung“ habe ihm von Beginn an ein unsicheres Gefühl gegeben. Des Weiteren berichtet Weed auch bei diesem Tauchgang von Problemen bei der Kommunikation und an der Mechanik an Bord. „Der ganze Tauchgang bereitete mir großes Unbehagen bei der Vorstellung, mit diesem Tauchboot in die Tiefen des Titanic-Wracks zu tauchen“, so der Filmer zum Insider. Laut Weed habe er sich deshalb als Kameramann aus dem Projekt zurückgezogen. Und auch die Produzenten von „Expedition Unknown“ cancelten die für später im Sommer geplante Tour zum Titanic-Wrack.

Das Ende der letzten Titanic-Fahrt der „Titan“ ist bekannt: Das Tauchboot implodierte, alle Insassen starben. Laut einem U-Boot-Experten habe CEO Rush zuvor einfach Glück gehabt, dass nichts Derartiges passiert ist. (han)

