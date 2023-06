Nach U-Boot-Tragödie: US-Küstenwache leitet Untersuchung ein

Von: Anna-Lena Kiegerl

Nach der Implosion eines U-Bootes auf dem Weg zum Wrack der Titanic, hat die US-Küstenwache nun ein Untersuchungsgremium zur Klärung der Ursache gebildet.

München – Nachdem ein U-Boot auf dem Weg zum Wrack der Titanic vermisst wurde, herrscht nun traurige Gewissheit. Die fünf Passagiere sind tot, die Titan ist implodiert. Etwa 500 Meter vom Wrack der Titanic entfernt hatte man Trümmer des U-Bootes gefunden. Dies wurde im Rahmen einer Suchaktion der US-Küstenwache, rund 700 Kilometer südlich von Neufundland, bestätigt. Jetzt hat die Küstenwache ein Untersuchungsgremium gebildet und forscht an der Ursache für den Unfall.

Titan U-Boot: Ähnliche Vorfälle sollen vermieden werden

Der Schwerpunkt der Untersuchung liege auf der Bergung von Gegenständen vom Meeresboden, so Jason Neubauer, Chefermittler der Küstenwache, bei einer Pressekonferenz. Zudem sollen Beweise durch Befragungen im Hafen von St. Johns gesichert werden. Ähnliche Vorfälle sollen so vermieden werden und die Sicherheit in der Schifffahrt verbessert werden.

Kanadische Verkehrssicherheitsbehörde unterstützt bei Titan-Aufklärung

Unterstützt wird die US-amerikanische Küstenwache dabei von internationalen Partnern. Unter anderem die kanadische Verkehrssicherheitsbehörde unterstützt bei der Aufklärung. Das Begleitschiff der Titan war unter kanadischer Flagge gefahren. Nach Beendigung der Untersuchung könnte es Empfehlungen für zivil- oder strafrechtliche Vorgehen geben. Bisher gibt es keinen Verdacht auf unrechtmäßiges Handeln. Dennoch wurden bisher immer wieder Vorwürfe an der Konstruktion der Titan laut.

Kosten soll die Suchaktion nichts. So erklärt es John Mauger, der Chef der US-Küstenwache im Nordosten der USA: „Nach US-amerikanischem Recht und der Politik der Küstenwache erhebt die Küstenwache keine Gebühren für Such- und Rettungseinsätze.“ (alk/dpa/afp)