Tödlicher Albtraum-Unfall: BMW nimmt Leitplanke als Rampe und fliegt 150 Meter weit

Filsum / Landkreis Leer - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich am Sonntag, 9. September, gegen 16 Uhr, ein Albtraum-Unfall, bei dem der Fahrer tödlich verunglückte. Nach Angaben des Nachrichtenportals "Nonstopnews" kam ein BMW auf der A28 bei Filsum in Niedersachsen aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach dem Unfall war der BMW von der Straße aus nicht mehr zu sehen. Zum Glück setzte das automatische Notrufsystem des Fahrzeugs eine Unfallmeldung ab. Anhand der vom BMW-Notrufsystems durchgegebenen Koordinaten, fanden die Einsatzkräfte den Wagen schließlich im hohen Gras.

+ Die Beifahrerin musste schwer verletzt mit einem rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Der Fahrer des BMWs und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden mussten. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Die Beifahrerin wurde sehr schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die A28 in Richtung Leer musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.