Tödlicher Unfall in Bad Camberg: 29-jähriger Motorradfahrer kommt ums Leben

Bad Camberg - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 in Bad Camberg kam am heutigen Samstag (18.04.2020) ein 29-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Laut Polizeibericht war eine 29-jährige Autofahrerin aus dem Odenwald gegen 17.25 Uhr auf der B 8 auf der Strecke zwischen Bad Camberg-Erbach und Bad-Camberg Zentrum unterwegs. In Höhe der Pommernstraße wollte sie offenbar nach links abbiegen. Dabei übersah sie den 29-jährigen Motorradfahrer, der ihr entgegenkam.

Tödlicher Verkehrsunfall in Bad Camberg: Junger Motorradfahrer erliegt Verletzungen

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der junge Motorradfahrer aus dem Raum Wetzlar zu Fall kam. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die 29-jährige Autofahrerin musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Wie schlimm die Verletzungen der Frau sind, ist momentan noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat nun einen Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallursache eingesetzt.

Nach schwerem Unfall: B 8 an Unfallstelle voll gesperrt

Wegen des tödlichen Unfalls waren mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aktuell ist die B 8 an der Unfallstelle noch voll gesperrt.

Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

