Tödlicher Unfall in Niedersachsen: Zwei Männer werden aus Auto geschleudert

In Wardenburg ereignete sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall, bei dem die zwei Insassen eines Autos ums Leben kamen. Der 25-jährige Fahrer hatte nach ersten Angaben keinen Führerschein.

Wardenburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte, kam ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Wardenburg auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Grabenböschung und einen Baum.

Der Fahrer und ein 19-jähriger Beifahrer wurden aus dem Wagen geschleudert und zogen sich tödliche Verletzungen zu. Warum der 25-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar. Das Unfallauto war nach ersten Erkenntnissen nicht zugelassen. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, besaß der Fahrer laut Angaben der Polizei keinen Führerschein.

afp/nz

