Junge Frau will Gleise überqueren, als ICE heranrauscht - es kommt zum Unglück

Ein tödliches Unglück ereignet sich am Sonntag bei Karlsruhe: Eine junge Frau will die Gleise überqueren und übersieht einen heranrasenden ICE!

Stutensee - Am Sonntag (2. Dezember) will eine 28-Jährige gegen 9:45 Uhr die Gleise an der Haltestelle Blankenloch im Landkreis Karlsruhe überqueren. Was sie nicht sieht: Einen herannahenden ICE!

Der Zug erfasst sie, die Frau wird lebensgefährlich verletzt. Erst der Zugführer eines nachfolgenden Regionalexpress sieht die Verletzte im Gleisbett liegen und verständigt die Rettungskräfte, wie HEIDELBERG24* berichtet.

Trotz einer notärztlichen Versorgung vor Ort erliegt die junge Frau kurze Zeit später ihren Verletzungen. Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen von einem Unglücksfall aus.

