Tesla in Hagel-Unwetter völlig zerstört: Video geht viral – Luxus-Auto ohne Chance

Von: Felix Herz

Ein Video auf TikTok zeigt, wie ein Tesla mit Tölzer Kennzeichen im Hagel völlig demoliert wird. Der Luxus-Wagen hat keine Chance gegen die Einschläge, die die Heckscheibe komplett zerstören. © Screenshot YLM_77_ / TikTok

Im August walzten teils heftige Unwetter über Bayern hinweg. Unter einem besonders starken Hagel-Schauer hatte vor allem ein Tesla sehr zu leiden.

Bad Tölz – Neben den teils langanhaltenden Hitzeperioden im Sommer 2023 gehörten auch Gewitter, Dauerregen und Unwetter – wie allem Anschein nach auch jetzt eines ansteht – zu den dominierenden Themen in Bayern. Vor allem der August hatte es im Freistaat in sich – er endete nicht nur mit Dauerregen, der Hochwasser-Gefahr mit sich brachte, er hatte heftige Unwetter zu bieten. So auch gen Ende August, als die Landkreise südlich von München heimgesucht wurden. Darunter hatte unter anderem ein Tesla mit Tölzer Kennzeichen sehr zu leiden, wie ein Video auf TikTok zeigt.

Tesla gegen Hagel: Luxus-Wagen verliert gegen bayerisches Wetter

Im Video zu sehen ist ein schwarzer Tesla, eines der bekannten Elektroautos der gleichnamigen Firma des zuweilen exzentrischen US-Milliardärs Elon Musk. Der Wagen ist heftigem Hagel ausgesetzt, wie große Gewehrkugeln prasseln die dicken Hagelkörner auf das teure Auto ein. Die Heckscheibe kann dem Beschuss nicht standhalten – binnen weniger Sekunden sind zahlreiche Löcher zu sehen, kurze Zeit später ist von ihr fast nichts mehr übrig.

Video zeigt Tesla-Kampf gegen bayerisches Wetter: Hagel zerstört Scheibe des Elektroautos

Am Ende des TikTok-Videos vom Nutzer YLM_77_ sind noch Bilder des finalen Zustandes, in dem der Tesla nach dem Unwetter war, zu sehen. Sie zeigen, wie Hagelkörner im teuren Interieur des Autos liegen, Splitter der Scheiben zeugen von der angerichteten Zerstörung durch den heftigen Hagelschauer.

Nicht nur der Tesla hatte aber unter den Unwettern in Bayern zu leiden. Mehrere Regionen hatten zahlreiche Schäden in Folge des Regens, der Sturmböen und des Hagels zu verzeichnen – unter anderem Bad Bayersoien hatte anschließend den Katastrophenfall ausgerufen. (fhz)

