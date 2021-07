Japan ruft Notstand in Tokio aus - kurz vor Eröffnung der Olympischen Spiele

Angst vor neuer Infektionswelle

In Tokio steigen die Corona-Fallzahlen deutlich - ausgerechnet vor den Olympischen Spielen. Japan hat jetzt den vierten Notstand für die Stadt verhängt.

Tokio - Es sind noch rund 11 Tage bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Doch die Corona-Infektionszahlen steigen. Die Angst vor einer neuen Infektionswelle wächst. Japan hat für die Hauptstadt den Notstand verhängt. Die Maßnahmen sollen voraussichtlich bis zum 22. August dauern. Doch die Olympischen Spiele finden vom 23. Juli bis zum 8. August statt. Die Paralympics beginnen am 24. August.

Tokio - Delta-Variante bedroht Olympische Spiele

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Tokio täglich gestiegen. Laut dem für die Pandemie-Bekämpfung zuständigen Minister Yasutoshi Nishimura ist der Anteil der Neuinfektionen, die auf die Delta-Variante* zurückzuführen sind, mittlerweile auf rund 30 Prozent gewachsen. Es sei zu erwarten, dass sich die hochansteckende Variante des Coronavirus noch weiter ausbreite.

Finden die Olympischen Spiele das erste Mal ohne Zuschauer statt? Geplant war 10.000 heimische Fans als Zuschauer bei den Olympia-Wettkämpfen zuzulassen. Ausländische Zuschauer wurden ohnehin bereits ausgeschlossen.

Tokio: Erstmals keine Zuschauer bei Olympia?

Es ist der vierte Ausnahmezustand in Tokio. Folgen für die Olympischen Spiele bleiben wohl nicht aus. Wie der britische The Guardian berichtet, werden japanischen Medien zufolge alle Zuschauer von den Spielen in Tokio verbannt.

Am Donnerstag traf der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, in Tokio ein, teilt die Nachrichtenagentur afp mit. Statt der üblichen 14 Tage muss er nur drei Tage in Quarantäne, seine Bewegungsfreiheit wird aber danach noch eingeschränkt sein. Mehr zu Olympia finden Sie übrigens hier bei tz.de*

Corona-Infektionszahlen in Tokio steigen

Tokio vermeldete am Mittwoch 920 Corona-Fälle. Am Donnerstag registrierten die Behörden 896 Neuinfektionen.

„Angesichts der Auswirkungen von Coronavirus-Varianten und der Notwendigkeit, eine erneute Ausbreitung von Infektionen auf den Rest der Nation zu verhindern, müssen wir unsere Gegenmaßnahmen verstärken“, sagte der Premierminister Yoshihide Suga. „Wir werden einen Notstand in Tokio verkünden.“

Corona-Notstand in Tokio - Was bedeutet das?

Der Gesundheitsnotstand in Japan ist im Vergleich zu andern Ländern weniger drastisch. Bars und Restaurants dürfen jedoch keinen Alkohol mehr ausschenken und müssen um 20 Uhr schließen. Veranstaltungen wie Konzerte und Konferenzen müssen bis 21 Uhr beendet sein. Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen wird auf 5.000 Menschen oder 50 Prozent der Kapazitäten beschränkt - je nachdem was geringer ist. Hier geht's zu unserem News-Ticker Corona in Deutschland (ml/afp)