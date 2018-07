Blutmond heute Abend zu sehen: Totale Mondfinsternis am 27. Juli 2018

Es ist ein seltenes Schauspiel am Nachthimmel: Am 27. Juli 2018 gibt es eine totale Mondfinsternis. Fast zwei Stunden wird sie dauern. Wir erklären, was hinter dem Phänomen steckt.

Der Vollmond geht in Kassel gegen 21.30 Uhr im Südosten beim Sonnenuntergang auf, gefolgt um 22.20 Uhr vom roten Wüstenplanet Mars. Aber es ist kein normaler Vollmond, denn der Mond steht am 27. Juli 2018 so präzise der Sonne gegenüber, dass er in den Schatten der Erde eingetaucht ist: Wir haben eine recht seltene totale Mondfinsternis.

Blutmond ist am 27. Juli sichtbar

Da der Mond beim Aufgang schon vollständig im Schatten der Erde verschwunden ist, sehen wir nur eine rötlich leuchtende Scheibe. Das Licht, das den Mond noch erreicht, ist Sonnenlicht, das durch die Lufthülle der Erde in den Schatten gelangt. Da das blaue Licht von unserer Luft aus den Sonnenstrahlen herausgestreut wird (deswegen haben wir blauen Himmel), kommt nur das rote Licht zum Mond.

In diversen sozialen Medien wie Twitter wird diesem Blutmond schon seit Monaten entgegen gefiebert. Als Blutmond wird er schlichtweg wegen seiner roten Färbung bezeichnet.

Zwischen 21.30 und 23.13 Uhr steht der Mond im Kernschatten der Erde. Mit fast zwei Stunden ist das eine ungewöhnlich lange Verfinsterung. Experten gehen davon aus, dass es sich um die längste totale Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts handelt. Wenn der Mond aus dem Kernschatten tritt, sehen wir eine stetig wachsende Sichel, bis er nach Mitternacht vollständig beleuchtet ist.

Mars erscheint besonders hell

Ein einmaliger Zufall ist es, dass diese Mondfinsternis von der Oppositionsstellung des Planeten Mars begleitet wird. Mars steht uns dieses Jahr besonders nahe: Die Erde ist Anfang Juli an ihrem sonnenfernsten Bahnpunkt und Mars an seinem sonnennächsten angekommen. So trennen uns nur 58 Millionen Kilometer, deutlich weniger als sonst. Deswegen erscheint der Mars besonders hell.

Seine rote Farbe entsteht durch die Gesteine seiner Wüsten, die das rote Sonnenlicht besonders gut reflektieren. Somit wird dieser Abend durch zwei rötlich leuchtende Himmelskörper einmalig: der blasse und eher dunkle Mond und der hell strahlende Nachbarplanet dicht nebeneinander.

Es gibt Jahre ohne Mondfinsternis

Da der Erdschatten in der Mondentfernung recht schmal ist, sind Mondfinsternisse relativ selten. Maximal treten sie zweimal im Jahr auf, häufig aber nur einmal. Und es gibt sogar Jahre ohne Mondfinsternis.

Dieses Video ist nicht Bestandteil der Berichterstattung von HNA.de - es gehört zur unabhängigen Videoplattform Glomex.

Der Mars wiederum kommt nur alle 25 Monate in seine Oppositionsstellung. Am 27. Juli 2018 treffen also zwei recht seltene Ereignisse zusammen. Da dieses Himmelsspektakel recht dicht am Horizont stattfindet, sollte man einen Ort mit freier Sicht nach Südosten aufsuchen.

Wenn Sie wissen möchten, was sich hinter dem Phänomen Blutregen verbirgt, dann erfahren Sie das in einem separaten Artikel.

Von Klaus-Peter Haupt