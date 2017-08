Tote bei Bergsteigerunglück in Österreich und Italien

Fünf Bergsteiger sind in den österreichischen Alpen nach Polizeiangaben tödlich verunglückt. Auch in den italienischen Südalpen hat es Tote gegeben, berichten Medien.

Krimml - Die Alpinisten hatten ersten Informationen zufolge eine Seilschaft gebildet, die am Berg Gabler nahe der Ortschaft Krimml am Sonntag abgestürzt sein dürfte, wie der Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Anton Voithofer, der Nachrichtenagentur APA sagte. Ein Bergsteiger sei bei dem Unglück in dem Land Salzburg schwer verletzt worden.

Die Nationalitäten der Verunglückten sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten dauerten an, sagte ein Polizeisprecher in Salzburg der Deutschen Presse-Agentur. Fünf Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Bergsteigerunglück in Österreich





Alpinisten verunglücken im Trentino

Mehrere Bergsteiger sind in den italienischen Südalpen verunglückt.

Am Berg Presanella hat es zwei Tote gegeben, berichtet Emergenza24 via Twitter. Sieben Menschen sind demnach verletzt. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Die Alpinisten hatten am Berg Presanella eine Seilschaft gebildet und waren abgestürzt. Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag, die Rettungskräfte waren mit mehreren Hubschraubern im Einsatz. Woher die Verunglückten kamen und wie genau der Unfall geschah, wurde zunächst nicht bekannt.

dpa/ml

