Laut Medienberichten: Geiselnahme in Toulouse - Mann hält aktuell sechs Geiseln fest 

Laut Medienberichten hält ein Mann aktuell sechs Geiseln in einem Zeitungsgeschäft fest. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Toulouse - Ein Mann hält laut einem Medienbericht in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse fünf Menschen als Geiseln fest. Wie der Nachrichtensender Franceinfo am Dienstag berichtete, war die Polizei an Ort und Stelle. Das Areal in dem Ort Blagnac sei abgesperrt. Die Geiselnahme spielt sich demnach in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft ab. Eine offizielle Bestätigung war zunächst nicht zu erhalten. Lokale Medien berichten jedoch, dass der Mann bewaffnet sei und insgesamt sechs Geiseln festhalte.

Über Twitter berichten zahlreiche französische Medien über den Einsatz. Auch die Polizei bestätigte einen Einsatz in Blagnac.

PRISE D’OTAGES À BLAGNAC - La piste d’un braquage qui aurait mal tourné semble privilégiée à ce stade. L’antenne toulousaine du RAID a été dépêchée sur place (La Dépêche). pic.twitter.com/2oY9SX8OUt — Le Globe (@LeGlobe_info) 7. Mai 2019

