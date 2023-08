Trotz Wacken-„Matschepampe“: Wünschewagen bringt 65-Jährigen zu Iron Maiden

Von: Adriano D'Adamo

Der 65-jährige Michael wünschte sich seine Lieblingsband Iron Maiden zu sehen. Der geplante Trip fiel fast aus. Dank einer Vielzahl an Helfern und dem Wünschewagen klappte die Reise dennoch.

Wacken – Nach einer 36-stündigen Fahrt konnte Michaels Wunsch erfüllt werden und er konnte seine Lieblingsband Iron Maiden auf dem Wacken Open Air sehen. Die Pläne sahen das aufgrund der Umstände im Festival gar nicht vor, aber viele Helfer haben sich beim Wünschewagen Schleswig-Holstein gemeldet, um 65-Jährigen seinen Traum zu erfüllen.

Die Fahrt zum Festival stand seit Wochen fest, jedoch wurde sie einen Tag vor der Abreise abgesagt. Die „Matschepampe“, wie die Helfer sie nannten, stellte eine zu große Herausforderung für sie dar. Deswegen mussten sie den Trip absagen. Sie posteten Michaels Geschichte auf Facebook und erhielten als Reaktion sehr viele Angebote, um ihm zu helfen. „Ich schrieb einen Post in zwei Wacken-Gruppen hier bei Facebook und in kürzester Zeit explodierte mein Postfach, die Kommentare und auch das Telefon unserer Koordinatorin. Alle wollten helfen und an einer Lösung mitarbeiten“, schrieben die Helfer auf Facebook.

Zusammen überlegten sie, wie sie den Trip schaffen können. Sowohl ein Hubschrauber, als auch Agrarfahrzeuge waren mögliche Ideen, wurden jedoch schlussendlich nicht benutzt. Der Wünschewagen holte Michael am Freitagnachmittag (4. August) ab. „Tränen der Begeisterung und Rührung flossen, so groß war die Freude, dass es jetzt doch wirklich losgehen sollte.“ Auf der Trage ging es für Michael in Richtung Wacken.

„Es klappt also wirklich“: Mit Blaulicht zu Iron Maiden auf dem Wacken-Festival

Sobald sie in Wacken ankamen, wurden sie mit Blaulicht weitergelotst, „vorbei an unzähligen Securitys, bis direkt hinter die große Harder-Stage. Wahnsinn; es klappt also wirklich“, schrieben die Helfer auf Facebook. Gegen 20.30 Uhr schoben sie Michael das erste Mal auf der Trage Richtung Bühne. Gegen 20.55 Uhr ging es kurz vor Konzertbeginn erneut Richtung Bühne. „Alle Rettungsdienstler bildeten rechts und links ein Spalier, durch das wir Michael bis direkt vor die Bühne schieben konnten.“

Nach dem letzten Song ging es für Michael zurück. „Michael genoss das Konzert in vollen Zügen. Es wurde mitgesungen, gelacht, geweint und jede Sekunde aufgesogen. Gegen 1.30 Uhr trafen sie auf zwei Feuerwehrautos, die als Geleitschutz für Michael einsprangen. Sie transportierten Michael mit Blaulicht die letzten Kilometer nach Hause. Gegen 2 Uhr verabschiedeten sie alle voneinander und beendeten den Trip für den 65-jährigen Michael.

Das Wacken-Festival war in diesem Jahr von einem Wetter-Chaos betroffen. Starker Regen sorgte sogar dafür, dass die Veranstalter einen Besucherstopp erwirkten, um eine „vernünftige Besucherkapazität“ zu gewährleisten.