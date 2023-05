Tragödie in Bremen: Dreijähriger von Zug erfasst und getötet – er wurde vermisst

Von: Sebastian Peters

Die Eltern hatten den Jungen bereits als vermisst gemeldet (Symbolfoto) © Reichwein/imago

Familie meldet dreijährigen Jungen als vermisst. Wenige Stunden später wird der Junge von einem Zug erfasst und getötet. Die Polizei ermittelt.

Bremen – Am Morgen des 25. Mai 2023 wurde ein dreijähriger Junge von einer Nordwestbahn auf freier Strecke erfasst und tödlich verletzt. Dies geschah in der Nähe von Bremen-Gröpelingen, im Bereich einer Kleingartenanlage zwischen den Haltepunkten HB-Oslebshausen und HB-Walle am Pappelweg.

Ermittlungen zeigen Kind trat unvermittelt auf die Gleise

Erste Untersuchungen der Polizei Bremen und der Bundespolizeiinspektion Bremen ergaben, dass der Junge unvermittelt von einem Schotterweg auf die Gleise trat. Die Familie des Jungen hatte ihn zuvor am Morgen als vermisst gemeldet.

Die Nordwestbahn, die auf dem Weg von Bremen-Vegesack zum Bremer Hauptbahnhof war, fuhr zum Zeitpunkt des Unfalls mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h. Der Lokführer bemerkte das Kind erst wenige Meter vor dem Zug und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dennoch konnte er den tragischen Unfall nicht verhindern, da der Zug einen Anhalteweg von etwa 300 Metern benötigte.

Ungeklärte Fragen: Warum war der Junge allein unterwegs?

Es bleiben Fragen offen, warum der Junge allein von einem Wohngebiet zu den Gleisen der Kleingartenanlage gelangte. Das Elternhaus des Jungen liegt nur wenige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt. Diese Fragen bilden den Schwerpunkt der weiteren Ermittlungen der Polizei Bremen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich etwa 100 Fahrgäste in der Nordwestbahn. Ein Ausstieg auf der offenen Strecke war wegen des hohen Bahndamms nicht möglich, sodass die Fahrgäste im Zug bleiben mussten. Dieser fuhr um 10:00 Uhr zum Bremer Hauptbahnhof weiter. Die Bahnstrecke wurde um 11:11 Uhr wieder freigegeben.