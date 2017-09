Traktoranhänger kippt um - Fünf Jugendliche schwer verletzt

Bei einer Fahrt mit einem Traktorgespann ist in Rheinland-Pfalz ein mit 27 Menschen besetzter Anhänger in einem Kreisverkehr umgekippt. Alle Insassen wurden verletzt.

Bei einer Fahrt mit einem Traktorgespann ist in Rheinland-Pfalz ein mit 27 Menschen besetzter Anhänger in einem Verkehrskreisel umgekippt. Alle Insassen wurden bei dem Unfall in Glan-Münchweiler am Samstag verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei mitteilten. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Fünf der Mitfahrer im Anhänger im Alter zwischen 16 und 24 Jahren erlitten demach schwere Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Der Kreisel blieb rund vier Stunden wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Neben den Rettungsdiensten und der Feuerwehr waren auch vier Rettungshubschrauber im Einsatz.

afp