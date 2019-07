Audi-Oldtimer rast in Zuschauer und überschattet Eifel-Rallye-Festival

Tragischer Unfall bei Eifel-Rallye-Festival: Audi rast in Zuschauer - zwei Schwerverletzte.

Beim Eifel-Rallye-Festival ist zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Audi-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Oldtimer. Zwei Zuschauer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Trier - Ein tragischer Unfall überschattet das Eifel-Rallye-Festival. Beim sogenannten Shakedown - einer Art Warmlaufen vor der Rallye - ist ein Wagen in eine Zuschauergruppe gerast. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer, teilt der Veranstalter auf seiner Webseite mit. Ein Ehepaar aus den Niederlanden musste in umliegenden Krankenhäusern operiert werden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher in Trier. Drei andere Menschen erlitten demnach leichte Verletzungen. Ihre Identität war zunächst noch unklar.

Ein Audi-Fahrer hatte auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Oldtimer-Coupé verloren und war in die Zuschauergruppe gerast, berichtet der Veranstalter. Die Besucher hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks ordnungsgemäß hinter den Absperrungen auf, heißt es weiter.

Zunächst hatte die Polizei von vier Leichtverletzten gesprochen. Der Fahrer und sein Beifahrer des Oldtimers aus dem bayerischen Ingolstadt kamen mit dem Schrecken davon.

Eifel-Rallye-Festival in Trier: Schwerer Unfall überschattet Shakedown

„Unter den anwesenden Zuschauern waren zwei Ärzte und mehrere Rettungssanitäter, die sofort helfen konnten“, teilte der Veranstalter am Abend auf seiner Homepage mit. Laut Polizei waren zwei Rettungshubschrauber und mehrere Krankenwagen im Einsatz.

Trier: Eifel-Rallye-Festival: Audi-Fahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen

Der Shake-Down - eine Art Warmlaufen der Rallye - sei sofort abgebrochen worden, hieß es. Allerdings solle die Veranstaltung am Abend „in einer dem Anlass angemessenen Weise“ fortgesetzt werden. Das „Eifel Rallye Festival“, bei dem historische Fahrzeuge im Einsatz sind, soll laut Plan noch bis Samstag gehen.

#eifelrallyefestivalofficial - Nach einem Unfall mit verletzten Zuschauern wurde der Shakedown abgebrochen. Mittlerweile sind mehrere Notärzte, Rettungshubschrauber und Rettungswagen im Einsatz, um die Betroffenen zu versorgen. Weitere Infos folgen. https://t.co/XDLamnbWcC pic.twitter.com/jEt55lW2Ec — EifelRallyeFestival (@EifelRallye) July 18, 2019

dpa/ml