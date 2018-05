Kellnerin unterhält sich mit Trucker - was dann Wunderbares passiert, hätte sie nie erwartet

Als sie sich am Muttertag in ihrem Job als Kellnerin lange mit einem Gast unterhielt, dachte sich Brenda Pearson nichts dabei. Doch dann passierte etwas Wunderbares.

Oklahoma - Am Muttertag arbeiten zu müssen, ist nichts, was sich eine Mutter zu diesem Anlass unbedingt wünschen würde. Was sich Brenda Pearson, der es so erging, gewünscht hatte, ist nicht bekannt. Mit dem, was sie bekommen hat, hatte sie aber auf keinen Fall gerechnet.

Weil im 4-Star-Diner in Roland nicht viel los war, kam die Mutter von zwei Kindern, die dort als Kellnerin arbeitet, mit einem Gast ins Gespräch. „Wir sprachen über Gott und die Welt und ihre Kinder“, sagte der Trucker David Platt, der an diesem Tag im Diner zu Gast war.

Der TRucker bestellte einen Cheeseburger, wobei bei dessen Zubereitung sogar etwas schieflief, was Brenda aber lösen konnte. Als es dann an die Bezahlung ging, überraschte der Mann die Kellnerin vollends.

„Was? Sind Sie sicher?“

Der Trucker gab 1000 Dollar Trinkgeld. „Ich sagte: Was? Sind Sie sicher?“ Und er sagte ja“, so Pearson gegenüber News5 KFSM. „Ich konnte es nicht glauben.“ Kurzzeitig sei ihr sogar die Luft weggeblieben.

„Ich hatte den Eindruck, dass sie eine harte Zeit hat, deshalb dachte ich, dass ich ihr dabei helfen könnte, diese zu überwinden“, sagte Platt. Doch das war nicht die letzte Überraschung, die er der Kellnerin an diesem Tag bereiten sollte.

Eine Stunde später kam Platt zurück, um ein Stück Kuchen zu essen. Auch diesmal gab er 1000 Dollar Trinkgeld. Geld, das Brenda Pearson sehr gut gebrauchen kann.

Sogar die Kunden waren schockiert - nur einer nicht

„Ich habe zwei Kinder zuhause und war für einige Jahre Hausfrau“, so die Kellnerin. „Das Geld wird uns helfen; es war einfach gottgesandt.“ Doch nicht nur sie war überrascht über das exorbitant hohe Trinkgeld. Auch einige der Kunden des Diners waren regelrecht schockiert. „Manche bekommen 20 Dollar an Sonntagen“, sagte Violet Hubbard, eine Kundin des Restaurants. „Aber 1000 bzw. 2000 Dollar? Das ist wundervoll.“

Der Einzige, der keineswegs schockiert war, war David Platt. Auch wenn er das hohe Trinkgeld im Vorhinein nicht beabsichtigt hatte, wusste er doch, dass es das Richtige war. „Geld ist nur Papier oder Zahlen auf einem Bildschirm. Wenn man anderen Menschen hilft, schafft man etwas in der Welt. Es ist eine Investition und Menschen, Menschen sind das, was wichtig ist.“

Brenda sagte, dass sie extrem dankbar für die Großzügigkeit des Truckers sei. Sie will das Geld auch dafür verwenden, sich um ihre Stieftöchter und deren Familien zu kümmern.

