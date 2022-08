Busunglück in der Türkei: Mindestens 16 Tote – Zahlreiche Verletzte

Von: Tobias Utz

Teilen

Einsatzkräfte an der Unfallstelle in der Türkei. (Screenshot) © Anadolu Ajansi / Twitter

In der türkischen Region Anatolien kommt es zu einem Busunglück: Es gibt Tote und Verletzte. Die Behörden nennen erste Details.

Gaziantep – In der Türkei hat sich am Samstag (20. August) ein Busunglück ereignet. Zwischen Gaziantep und Nizip in Südostanatolien kam es laut Angaben des Gouverneur der Provinz, Davut Gül, dazu. Demnach kamen mindestens 16 Menschen ums Leben. Wie viele Verletzte es gibt, ist noch unklar.

Gül erklärte, dass unter den Todesopfern drei Feuerwehrleute, zwei Sanitäter und zwei Journalisten seien. Zum Unfallhergang hat sich die Polizei bislang nur sehr spärlich äußert. Die Rettungskräfte seien eigentlich wegen eines anderen Verkehrsunfalls vor Ort gewesen. Das Busunglück sei ein Folgeunfall gewesen, hieß es in ersten Statements. Der Bus habe sich überschlagen und dabei unter anderem den Krankenwagen erfasst.

Busunglück in der Türkei: Mindestens 16 Tote

Die Verletzten sollen nun in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Weitere Informationen zum Busunglück wollen die türkischen Behörden im Laufe des Samstags bekannt geben.

Foto- und Videoaufnahmen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi zeigen das Ausmaß des Schadens. (tu mit dpa/AFP)