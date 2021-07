Türkei-Urlaub im Corona-Risikogebiet: Was Reisende über Inzidenz, Delta-Variante und Einreise wissen müssen

Sommer-Urlaub

+ © Emrah Gurel/dpa Die Türkei gilt als Corona-Risikogebiet. Kann man dort inmitten der Pandemie unbesorgt Urlaub machen? © Emrah Gurel/dpa

Die Türkei wird vom RKI als Corona-Risikogebiet eingestuft. Kann man trotzdem Urlaub in der Türkei machen? Die aktuelle Lage und Corona-Regeln im Überblick.

Eines der liebsten Urlaubsländer der Deutschen ist die Türkei. Sonne, Strände, Sehenswürdigkeiten und noch vieles mehr locken Reisende jedes Jahr in die Türkei – doch kann man inmitten der Corona-Pandemie in diesem Sommer Urlaub in dem Land machen? Oder wird die Delta-Variante des Coronavirus den Urlaub am Strand verhindern? Ein Überblick über die aktuelle Corona-Situation in der Türkei und alle Regeln, die Reisende beachten müssen.

Seit Anfang 2020 grassiert das Coronavirus, das die Türkei schwer getroffen hat. Doch seit einiger Zeit erholt sich die Lage im Land wieder. Etwa Ende April hat die Inzidenz einen Höchstwert von etwa 500 erreicht, seit einiger Zeit liegt der Wert stabil unter 50. Derzeit liegt die Corona-Inzidenz in der Türkei bei 29,3 (Stand: 11.07.2021, JHU).

Urlaub in der Türkei: Wie ist die aktuelle Lage im Corona-Risikogebiet – Stichwort Delta-Variante?

Mehr als 5,4 Millionen bestätigte Corona-Infektionen gibt es in der Türkei, etwa 50.000 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Während die Kurven, die die Infektionen und die Inzidenz anzeigen, nach unten gehen, geht eine Kurve nach oben: Die Kurve der Impfungen. Etwa 44 Prozent der Bevölkerung hat eine erste Corona-Impfung erhalten, knapp 20 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft.

Die Delta-Variante des Coronavirus ist auch in der Türkei bereits nachgewiesen worden. Wie hoch der Wert derzeit ist, ist jedoch unklar. Die aktuellsten verfügbaren Daten stammen von Ende Mai 2021 – damals lag der Anteil der Delta-Variante bei 1,69 Prozent. In der Türkei werden allerdings nur wenige Daten über die verschiedenen Virusvarianten erhoben, der Anteil dürfte bereits höher sein.

Einreise in die Türkei: Welche Corona-Regeln müssen Urlauber beachten?

Vor der Einreise in die Türkei muss man sich online registrieren, das Einreiseformular gibt es auch auf Deutsch. Nach der Anmeldung (72 Stunden vor Einreise) erhält man den „HES-Code“, den man bei Kontrollen im Land vorzeigen muss und den man unter anderem in öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt.

Ebenfalls vor der Einreise in die Türkei muss man sich um einen Coronatest kümmern, der bei der Einreise vorgelegt werden muss. Folgende Regeln gelten dabei:

PCR-Test darf maximal 72 Stunden alt sein, Antigen-Schnelltest maximal 48 Stunden.

Corona-Selbsttests reichen nicht aus, es wird ein Test-Nachweis benötigt (deutsche oder englische Sprache werden akzeptiert).

Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Coronatest.

Geimpfte benötigen keinen Coronatest, aber einen amtlichen Nachweis, dass seit der vollständigen Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind.

Genesene benötigen ebenfalls keinen Coronatest, aber ein Dokument, das bestätigt, dass die Genesung von einer Corona-Infektion maximal sechs Monate zurückliegt.

Bei der Anreise per Flugzeug muss der Test bereits am Abflughafen beim Check-In vorgezeigt werden.

Kommt man in der Türkei am Flughafen an, wird eine Temperaturmessung durchgeführt. Bei erhöhter Temperatur oder anderen Corona-Symptomen können weitere Gesundheitsuntersuchungen angeordnet werden.

Einreise in die Türkei auf dem Landweg: Rückreise nur über Bulgarien

Auch die Einreise in die Türkei auf dem Landweg ist möglich. Bei der Ausreise aus der Türkei mit dem Auto muss man allerdings zwingend über Bulgarien fahren, berichtet der ADAC. Hintergrund: Derzeit dürfen nur griechische Staatsangehörige aus der Türkei nach Griechenland ausreisen. In den Transitländern zwischen Deutschland und der Türkei gelten unterschiedliche Corona-Regeln, über die man sich informieren sollte. Beim ADAC heißt es: „Bei der Rückfahrt ist ein Transit durch Bulgarien erlaubt, wenn die Rückkehrer deutsche Staatsbürger sind oder einen Aufenthaltstitel für Deutschland vorweisen können.“ Der ADAC könne dafür jedoch keine Garantie übernehmen – die Entscheidung liegt bei den Grenzbehörden vor Ort.

Urlaub in der Türkei: Welche Corona-Regeln gelten im Risikogebiet?

Einrichtungen wie Restaurants, Cafés, Einkaufszentren, Hotels, Theater und Kinos sind geöffnet, doch es gelten vor Ort Corona-Regeln. Verstöße gegen diese Regeln werden mit Geldstrafen geahndet.

Abstandsregel: mindestens drei Schritte müssen zu anderen Personen eingehalten werden.

mindestens drei Schritte müssen zu anderen Personen eingehalten werden. Maskenpflicht: in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Arbeitsplätzen, in Parks, auf Straßen, Plätzen, Märkten und an vielen anderen orten gilt die Maskenpflicht.

in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Arbeitsplätzen, in Parks, auf Straßen, Plätzen, Märkten und an vielen anderen orten gilt die Maskenpflicht. Rauchverbot: gilt in der Türkei in der Öffentlichkeit.

gilt in der Türkei in der Öffentlichkeit. HES-Code: Wird in der Gastronomie, für Einkaufszentren, Hotels, öffentliche Verkehrsmittel und innertürkische Flüge benötigt (weitere Informationen).

Rückreise aus dem Türkei-Urlaub: Was gilt bei der Rückkehr nach Deutschland?

Die Türkei ist als Corona-Risikogebiet eingestuft, das bedeutet, für die Rückkehr nach Deutschland gelten strenge Regeln und eine Testpflicht. Vor der Einreise nach Deutschland muss diese online angemeldet werden, dafür gibt es eine spezielle Website. Auch an einen Coronatest sollte man rechtzeitig denken. Er darf bei der Einreise nach Deutschland maximal 72 Stunden (PCR-Test) beziehungsweise 48 Stunden (Antigen-Schnelltest) alt sein. Von der Testpflicht ausgenommen sind wie so häufig Kinder bis sechs Jahre sowie Geimpfte und Genesene mit den entsprechenden Nachweisen. (tab) (Stand: 09.07.2021)