TÜV für 130 Jahre altes Auto – Oldtimer aus Mannheim kriegt Plakette

Von: Peter Kiefer

Besitzer Karl-Heinz Rehkopf kommt mit seiner Benz Victoria Nummer 99 zur Hauptuntersuchung auf dem Parkplatz vom TÜV Nord. Das Fahrzeug ist fast 130 Jahre alt und muss zur routinemäßigen Hauptuntersuchung. © Swen Pförtner/picture alliance/dpa

Mannheim/Einbeck - Ein fast 130 Jahre alter Benz-Oldtimer „Made in Mannheim“ hat jetzt die begehrte TÜV-Plakette bekommen. Lesen Sie, was das Auto so besonders macht:

„Bis dass der TÜV euch scheidet!“ Dieser Kult-Spruch gilt nicht für diesen (t)ollen Benz. Denn wovon unzählige Besitzer wesentlich neuerer Autos nur träumen können, hat am Montag (24. April) ein fast 130 Jahre altes Auto „Made in Mannheim“ geschafft – es hat die TÜV-Plakette bekommen. Heißt: Der hochbetagte Oldtimer ist noch voll straßentauglich!

MANNHEIM24 kennt die Besonderheiten das vermutlich weltweit ältesten Auto mit Straßenzulassung durch den TÜV.

