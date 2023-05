Lotto-Patzer vor laufender Kamera – Tagesschau-Sprecher kündigt falsche Superzahl an

Von: Felina Wellner

Bei der Tagesschau brachte am Samstagabend ein Lotto-Zahlen-Buchstaben-WirrWarr von Thorsten Schröder die Zuschauer zum Schmunzeln.

Hamburg – Bei der Tagesschau eher selten, doch Fehler passieren – kürzlich hat Sprecherin Judith Rakers über ihre Tagesschau-Pannenserie berichtet. Bei der 20-Uhr-Sendung am 29. April unterlief nun Thorsten Schröder ein kleiner Lapsus. Für seine selbstironische Reaktion darauf, erntete er im Anschluss jede Menge Sympathiepunkte.

Witziger Lotto-Patzer bei der Tagesschau – ein Millionen-Publikum schaut zu

Aus der Schulzeit kennen es wohl viele: Plötzlich kommen die Buchstaben im Mathematik-Unterricht dazu und die Fragezeichen werden größer. Im Unterschied zu solchen Rechenformeln gibt es bei der Lotto-Ziehung allerdings niemanden, der die Buchstaben-Relevanz erklären kann. Sie haben in dieser Zahlenreihe nichts zu suchen. Das merkt auch Thorsten Schröder – allerdings etwas zeitverzögert.

Nach dem Nachrichtenüberblick und den aktuellen Sportmeldungen folgte wie gewöhnlich die Verkündung der Zahlen von Lotto am Samstag. Anders als bei der letzten Lotto-Panne der Tagesschau hat das Redaktionsteam die Zahlen völlig korrekt ausgespielt: 9 - 13 - 14 - 23 - 24 - 40, Superzahl: 0. Versehentlich mit einem Sehtest verwechselt oder war Thorsten Schröder etwa am Dösen? Anstelle einer „0“ hat der Tagesschau-Sprecher die Superzahl „D“ verkündet. „Nein, Null natürlich!“ korrigiert sich dieser anschließend selbst.

Tagesschau reagiert auf Lotto-Patzer vor laufender Kamera mit Humor

Unter dem Titel „Aus gegebenem Anlass“ teilt die Tagesschau etwa eineinhalb Stunden nach der TV-Ausstrahlung einen Clip auf Twitter. Das Video zeigt Thorsten Schröder bei der „Verkündung der Lottobuchstaben“: T - S - L - M - A - E und der „Superbuchstabe“: 0. Der Tagesschau-Sprecher beweist: Er kann auch über sich selbst lachen.

Bei der Twitter-Community kommt der selbstironische Clip in weiten Teilen gut an. Einige machen sich einen Spaß daraus, über die Bedeutung der Buchstabenreihe zu rätseln: Verbirgt sich eine versteckte „Tesla M“-Werbung dahinter? Oder stehen die Anfangsbuchstaben für „T-horsten S-chröder l-iest ...“? Auch mit Kommentaren wie „Bingo“ oder „Ach Mist. Ich hatte die Superzahl F“ unterstützen User den Humor. Andere wiederum nutzen diesen Anlass für einen inhaltlichen Einwand: „Was haben Lottozahlen eigentlich in den Nachrichten verloren?“, heißt es in ähnlicher Form von mehreren Seiten. (Felina Wellner)