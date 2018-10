Er hat Millionen von Kinderherzen erobert - doch so gut wie keiner kennt diese Hollywood-Größe

Eine traurige Geschichte: Tyrus Wong ist den meisten Menschen unbekannt, obwohl fast alle seine Schöpfung kennen: Bambi von Walt Disney.

Durch seine Schöpfung ist Tyrus Wong zu einer Hollywood-Größe geworden. Eigentlich. Millionen von Kinderherzen eroberte er mit seiner Zeichnung des Rehkitzes Bambi. Und dennoch: So gut wie niemand kennt den Mann, der so wunderbare Bilder entworfen hat, die bis heute weltweit beliebt sind. Ein Star im Dunkel der Unbekanntheit. Und nicht nur das, er wurde sogar diskriminiert: Als chinesischer Einwanderer hatte er es schwer in den USA Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Vielleicht ein Grund dafür, weshalb der Zeichner nicht als Star gefeiert wurde und weitgehend unbekannt blieb.

Am Donnerstag, 25. Oktober 2018, wäre Tyrus Wong 108 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund wurde er an diesem Tag von der Suchmaschine Google geehrt: mit einem Google Doodle in Videoform. Google Doodles sind grafische Veränderungen, die zu besonderen Anlässen oberhalb des Google-Suchfeldes präsentiert werden. Eine schöne Geste für Tyrus Wong. Allerdings hat er nichts mehr davon. Er ist seit fast zwei Jahren tot.

Hier das Google Doodle für Tyrus Wong

Tyrus Wong hat nur drei Jahre für Walt Disney gearbeitet - von 1938 bis 1941. Dennoch war sein Einfluss riesig: Mit seiner Zeichnung von Bambi etablierte er einen neuen Zeichenstil. Seine Skizzen waren geprägt von Einfachheit und basierten auf chinesischer Kunst. Sie waren von der Song-Dynastie (960 bis 1279) beeinflusst und zeigten Wälder und Berge in sattem Kontrast. Das beeindruckte den Filmproduzenten Walt Disney. Und so wurden die Zeichnungen Wongs die Grundlage für den erfolgreichen Klassiker Bambi. Erzählt wird darin die Geschichte eines Weißwedelhirschs. Vorlage dafür war ein Buch des Schriftstellers Felix Salten aus Österreich.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Allerdings dauerte seine Anerkennung nicht lange an: Nach einem Mitarbeiterstreik wurde er 1941 entlassen. Im Abspann des Bambifilms wird sein Name erst sehr weit am Ende erwähnt.

1942 begann Tyrus Wong, für den Disney-Konkurrenten Warner Bros zu zeichnen. Dort blieb er, bis er 1968 in Pension ging.

1910 war Tyrus Wong in Guangzhou, Südchina, geboren worden. 1919 wanderte er mit seinem Vater in die USA aus. Sein Vater war es auch, der ihn ermunterte, sich in Kalligraphie, also der Kunst des Schönschreibens, zu versuchen - mit Wasserfarben auf Zeitungspapier. Wong wurde so gut, dass er später ein Stipendium einer Kunsthochschule in Los Angeles bekam. Dafür brach er die Schule ab.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.