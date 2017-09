Erdbeben in Mexiko: Bei Einsturz einer Schule kommen mindestens 21 Kinder ums Leben

Genau 32 Jahre nach dem Jahrhundertbeben wird Mexiko erneut von einem Erdbeben dramatischer Stärke erschüttert. In der Hauptstadt stürzen Hochhäuser ein, Menschen werden verschüttet, die Millionenmetropole ist paralysiert. Die Zahl der Opfer steigt stündlich.

Ein Erdbeben der Stärke 7,1 erschütterte am Dienstag um 13.14 Uhr Ortszeit Mexiko.

Das Zentrum lag rund 130 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt bei Axochiapan.



Mehr als 220 Menschen kamen bei dem Beben bislang ums Leben.

>>> Ticker aktualisieren <<<

19.09 Uhr: Nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,1 fällt für rund 14 Millionen Schüler in Mexiko vorerst der Unterricht aus. Das teilte Bildungsminister Aurelio Nuño am Mittwoch bei Twitter mit Blick auf notwendige Untersuchungen auf mögliche Schäden mit - mehrere Schulen wurden schwer beschädigt. „Die Sicherheit der Kinder, Jugendlichen und Lehrer hat Priorität“, betonte der Minister. In insgesamt neun Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Mexiko-Stadt sei der Schulunterricht daher vorerst ausgesetzt worden, sagte Nuño.

19.06 Uhr: Listen von vermissten und toten Menschen wurden nach dem Einsturz der Schule aufgehängt.

Lists of the names of injured and killed when the elementary school collapsed in Mex City pic.twitter.com/nzMi8lb56d — Joshua Partlow (@partlowj) 20. September 2017

19.03 Uhr: Gemeinsam stark: Bewohner räumen nach dem verheerenden Erdbeben in ihrer Stadt auf.

When tragedy strikes the good ppl rally regardless of gender, color & political views. Human kindness gives hope #MexicoQuake #FuerzaMexico pic.twitter.com/YIDGDVbkTl — Al K (@AlKotero) 20. September 2017

19.01 Uhr: Beim Einsturz einer Schule sind durch das Erdbeben in Mexiko nach neuen Angaben mindestens 21 Kinder und vier Erwachsene getötet worden. Das teilte Bildungsminister Aurelio Nuño am Mittwoch bei Twitter mit. Elf Personen seien aus den Trümmern gerettet worden, zwei Kinder und ein Erwachsener würden noch vermisst. Zuvor hatte der TV-Sender Televisa unter Berufung auf Helfer von 37 Toten in der Grundschule „Enrique Rebsamen“ berichtet. Ein Reporter, der die Rettungsaktionen verfolgte und die Bergung eines toten Mädchens erlebte, sagte: „Mein Herz ist gebrochen.“ Der Unglücksort im Süden der mexikanischen Hauptstadt wurde in der Nacht auch von Präsident Enrique Peña Nieto besucht, der die Solidarität der Menschen hervorhob. An den Rettungsarbeiten nahmen neben Angehörigen der Feuerwehr, des Zivilschutzes, des Heeres und der Marine auch unzählige freiwillige Helfer teil. Mit Schaufeln und den Händen räumten Rettungskräfte Schutt weg, um nach Überlebenden zu suchen.

15:44 Uhr: Der mexikanische Staatspräsident Enrique Peña Nieto hat sich zum Erdbeben und dessen schlimmen Folgen geäußert. „Mein Beileid gilt jenen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Mexiko teilt euer Leid“, sagt Peña Nieto. „Dieses Beben ist eine harte und schwere Probe für unser Land. Die Mexikaner haben schon schlimme Erfahrungen mit Erdbeben gemacht. Gemeinsam werden wir diese neue Herausforderung meistern.“

14:44 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Präsidenten Mexikos, Enrique Peña Nieto, zum schweren Erdbeben sein Mitgefühl übermittelt. „Mit mir sind heute viele Deutsche in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und bei den Menschen, die sich noch in Gefahr befinden und auf Rettung hoffen“, schrieb Steinmeier am Mittwoch. Der mexikanischen Regierung und den vielen Einsatzkräften wünsche er viel Kraft bei der Bekämpfung der Auswirkungen des Erdbebens. „Denen, die nahe Angehörige verloren haben, drücke ich mein Beileid aus.“

13:51 Uhr: Die verzweifelte Suche nach Überlebenden hält die Menschen in Mexiko in Atem. Zum Teil werden Schilder hochgehalten, die zur Ruhe mahnen, damit man einen Verschütteten, der sich bemerkbar macht, nicht überhören könne. Der Jubel ist groß, wenn ein Überlebende geborgen werden können.

12:33 Uhr: Mexikanischen Medienberichten zufolge erhielten Familien von Verschütteten Hilferufe per WhatsApp. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern des Erdbebens läuft weiterhin auf Hochtouren.

12:02 Uhr: Alle aktuellen Informationen zum schweren Erdbeben in Mexiko-Stadt finden sie zusammengefasst in diesem Artikel.

9:08 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Mexiko nach dem schweren Erdbeben mit mehr als 200 Toten Anteilnahme ausgesprochen und die Solidarität Deutschlands zugesichert. „Unser tiefst empfundenes Beileid für diejenigen, die einen ihrer Liebsten verloren haben“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf Spanisch beim Kurznachrichtendienst Twitter im Namen der Kanzlerin. Merkel sprach den Rettungskräften auch Mut für ihren Einsatz zu.

8.06 Uhr: Nach dem heftigen Erdbeben der Stärke 7,1 hat der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto die Bevölkerung aufgefordert, zu Hause zu bleiben. „Sofern die Häuser sicher sind, ist es wichtig, dass die Bevölkerung drinnen bleibt, um die Straßen für Krankenwagen frei zu halten und die Arbeit der Rettungshelfer zu erleichtern“, sagte er am Dienstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft. Oberste Priorität habe nun die Suche nach Vermissten und die medizinische Versorgung der Verletzten.

7.52 Uhr: Die offizielle Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben in Mexiko ist auf 224 gestiegen. Das teilte Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit.

7.04 Uhr: Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 hat es in Mexiko mehrere Nachbeben gegeben. Wie das nationale Seismologische Institut auf Twitter mitteilte, wurden am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) unter anderem im südöstlich von Mexiko-Stadt liegendem Bundesstaat Oaxaca mehrere Nachbeben gemessen. Betroffen war mehrmals die Küstenregion vor der Stadt Salina Cruz, das schwerste Nachbeben hatte demnach die Stärke 4,9. Bei einem Beben im Landesinneren nahe der Stadt Loma Bonita gab das Institut eine Stärke von 4,0 an.

6.01 Uhr: Bei dem schweren Erdbeben in Mexiko sind mindestens 21 Kinder in einer eingestürzten Schule ums Leben gekommen. Mindestens 20 weitere Kinder würden nach dem Einsturz der Grundschule in der Hauptstadt Mexiko-Stadt vermisst, sagte ein Vertreter des Bildungsministeriums am Dienstag (Ortszeit) dem Fernsehsender Televisa. Demnach starben bei dem Schuleinsturz auch vier Erwachsene.

5.30 Uhr: Gebäude stürzen ein, Menschen werden unter Trümmern verschüttet, die Millionenmetropole Mexiko-Stadt ist paralysiert: Bei einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko mindestens 149 Menschen ums Leben gekommen. Davon seien 55 im Bundesstaat Morelos, 49 in Mexiko-Stadt, 32 in Puebla, zehn im Bundesstaat México und drei in Guerrero zu beklagen gewesen, teilte der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, am Dienstag mit.

Die Zahl der Toten könnte allerdings noch weiter steigen. Da gerade in der Hauptstadt viele Gebäude eingestürzt sind, wurde mit weiteren Opfern gerechnet. Nach Angaben des Seismologischen Instituts lag das Zentrum bei Axochiapan, rund 130 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt, die eine der größten Metropolen der Welt ist.

Ausgerechnet am Jahrestag des verheerenden Erdbebens von 1985 bebte erneut die Erde in Mexiko-Stadt. Vor 32 Jahren kamen rund 10.000 Menschen ums Leben. Rund zwei Stunden vor dem heftigen Erdstoß am Dienstag hatten viele Behörden, Unternehmen und Schulen sich noch an der alljährigen Erdbebenübung beteiligt.

Allein in Mexiko-Stadt stürzten 38 Gebäude ein. Der Flughafen wurde geschlossen und auf Schäden untersucht. Beschädigte Krankenhäuser wurden evakuiert. Nach Angaben des Elektrizitätsunternehmens CFE waren mindestens 3,8 Millionen Menschen ohne Strom.

Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto berief seinen nationalen Krisenrat ein und machte sich im Helikopter ein Bild von den Schäden. „Ich habe angeordnet, dass Scheinwerfer aufgestellt werden, damit wir der ganzen Nacht der Bevölkerung helfen und eventuell noch Menschen aus den Trümmern bergen können“, sagte der Präsident.

Mindestens acht Kinder und eine Lehrerin kamen beim Einsturz einer Schule in Mexiko-Stadt ums Leben. Elf Kinder würden noch vermisst, berichtete der TV-Sender Televisa am Dienstagabend (Ortszeit). Rettungskräfte versuchen mit Schaufeln und Händen Überlebende aus den Trümmern der Schule zu bergen.

Schweres Erdbeben in Mexiko-Stadt - mindestens 49 Tote Zur Fotostrecke

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: „Gott schütze die Menschen in Mexiko-Stadt.“ Man stehe an ihrer Seite. Das Erdbeben überraschte die Menschen am Dienstagmittag (Ortszeit). Es hinterließ schwere Schäden an Hunderten Gebäuden in den Bundesstaaten Morelos, Puebla, México und in Mexiko-Stadt.

Ein dpa-Reporter berichtete von schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Tausende verängstigte Menschen seien auf die Straßen und Plätze geflüchtet. Das Telefonnetz brach zusammen. Auf TV-Bildern waren verschüttete Menschen in Trümmern zu sehen.

In der Hauptstadt und dem angrenzenden Großraum leben rund 20 Millionen Menschen. Die Universität von Mexiko-Stadt teilte mit, dass alle Kurse und Veranstaltungen bis auf Weiteres ausfallen, um die Gebäude auf Schäden zu untersuchen. Auch Schulen setzten den Unterricht aus.

+ Helfer an einem eingestürzten Haus in Mexiko-Stadt. © A FP In Internetvideos waren Menschen zu sehen, die um ihr Leben bangen, schreien, weinen. An Gebäuden fielen riesige Gesteinsbrocken und Fassaden ab. Die Situation war zunächst völlig unübersichtlich. Menschen erhielten unter freiem Himmel Infusionen, Helfer suchten mit bloßen Händen in den Trümmern nach Überlebenden.

Innenminister Osorio Chong rief die Bevölkerung auf, den Anweisungen des Zivilschutzes Folge zu leisten. Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen im Land umgekommen, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Der Großteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu schweren Erschütterungen, die das Land bedrohen.

dpa/AFP/Video: Glomex