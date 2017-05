Überflutete Straßen und Flugausfälle in Hessen

Dunkle Gewitterwolken hängen am Himmel über den Bankentürmen der Stadt. Foto: Frank Rumpenhorst

Ein heftiges Unwetter über Hessen hat der Feuerwehr zahlreiche Einsätze beschert und den Flugverkehr auf dem Frankfurter Flughafen vorübergehend lahm gelegt.

Frankfurt/Main (dpa) - Straßen unter Wasser und Blitze am Frankfurter Flughafen: Ein heftiges Gewitter hat am Nachmittag in Hessen den Straßen-, Bahn- und Luftverkehr beeinträchtigt.

Auf dem Frankfurter Flughafen wurde für fast zwei Stunden die Abfertigung eingestellt, um die Mitarbeiter auf dem Vorfeld nicht durch Blitzschläge zu gefährden. Davon betroffen war auch die Deutsche Handball-Nationalmannschaft auf dem Rückweg vom siegreichen EM-Qualifikationsspiel in Slowenien. Nach der Landung in Frankfurt saß das Team in der Maschine 90 Minuten lang auf dem Rollfeld fest.

Die Blitz-Warnung auf dem Flughafen wurde gegen 16.00 Uhr wieder aufgehoben. Insgesamt seien rund 100 Flüge annulliert worden, allerdings nicht alle wegen des Unwetters, sagte Dieter Hulick, Sprecher bei der Flughafengesellschaft Fraport. Es werde allerdings noch eine Weile dauern, bis sich der Flugbetrieb normalisiert habe. "Den Passagieren empfehlen wir bei so einer Wetterlage grundsätzlich, sich auf den Webseiten der Airlines über mögliche Verspätungen zu informieren."

Behinderungen gab es auch im Straßen- und Bahnverkehr vor allem im Bereich Offenbach und Hanau. In Seligenstadt ging der Dachstuhl eines Hauses in Flammen auf. Die Polizei vermutete, dass der Brand durch einen Blitzschlag ausgelöst worden war. Starker Regen sorgte zudem für überflutete Keller und Straßen.

Lang anhaltender Starkregen hat auch im Landkreis Aschaffenburg im nordwestlichen Bayern zu überfluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern und abgerutschten Hängen geführt. Die Feuerwehren waren am frühen Abend mit 350 Kräften im Einsatz, weitere Verstärkung war angefordert. Der Schaden dürfte in Millionenhöhe gehen, sagte Thomas Rollmann, Sprecher der Kreisbrandinspektion. Verletzt habe sich niemand. "Ich hoffe, dass das so bleibt."

"Ein Unwetter in dem Ausmaß haben wir die letzten Jahre nicht gehabt", sagte Rollmann. Unzählige Keller müssten nun leer gepumpt werden, zum Teil seien Öltanks aufgeschwommen. Die Einsatzkräfte füllten Sandsäcke ab, um etwa Gehöfte an der über die Ufer getretenen Kahl abzusichern. Besonders betroffen waren den Angaben zufolge die Stadt Alzenau, der Markt Mömbris und vor allem die Gemeinde Krombach.