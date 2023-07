Passagier fasst Stewardess an Hintern – nach Landung auf Mallorca wartet die Polizei schon auf ihn

Von: Nadja Austel, Romina Kunze

Der Mann war mit seiner Familie im Flugzeug unterwegs nach Mallorca. Doch Frau und Kinder hielten ihn nicht von seinem übergriffigen Verhalten ab.

La Palma – Am Flughafen von Palma de Mallorca wurde ein Flugreisender bei seiner Ankunft bereits erwartet. Allerdings nicht von einem freundlichen Reiseführer, sondern von der Guardia Civil, der Zivilpolizei Spaniens. Grund für das unerfreuliche Empfangskomitee war sein eigenes Verhalten gegenüber dem Bordpersonal im Flieger.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Flug am vergangenen Samstag (8. Juli) nach Palma de Mallorca, wie die Guardia Civil laut Mallorca Magazin mitteilte. Der Tourist mit griechischer Staatsangehörigkeit befand sich mitsamt seiner Familie an Bord des Flugzeugs. Das hielt den Familienvater offenbar nicht davon ab, der Flugbegleiterin nachzusteigen. Der Vorwurf: Der Passagier soll ihr gegenüber mehrfach sexuelle Gesten und Annäherungsversuche gemacht haben. Schließlich soll er sie sogar ohne ihr Einverständnis an den Hintern gefasst haben.

Aus dem Flugzeug in die Zelle: Mallorca-Urlauber wegen sexueller Belästigung festgenommen

Die Frau forderte daraufhin umgehend Beamte der Guardia Civil in Palma de Mallorca an. Diese nahmen den Mann nach Ankunft des Flugzeugs am Flughafen Son Sant Joan in Palma beim Aussteigen fest – als mutmaßlichen Täter eines Falles von sexueller Belästigung.

Seit 2022 gilt auf Mallorca ein strengeres Sexualstrafrecht: Wie unter anderem die Mallorca Zeitung berichtet, bedarf es seitdem gemäß dem Grundsatz „Nur Ja ist Ja“ für sämtliche Handlungen, die die sexuelle Freiheit einer Person oder deren Intimsphäre verletzen könnten, eine verbale Zustimmung. Dazu zählten auch solche, die „eine objektiv erniedrigende, feindselige oder einschüchternde Situation für das Opfer schaffen“.

In anderen Worten: Berührungen oder Bemerkungen, denen nicht zuvor ausdrücklich mit „Ja“ zugestimmt wurden, könnten unter strafbare Belästigung fallen. Laut der Mallorca Zeitung könne das mit einer Geldstrafe, gemeinnütziger Arbeit oder Hausarrest geahndet werden.

Festnahme statt Urlaub: Fluggast belästigt Stewardess – Übergriffe und Straftaten keine Seltenheit

Grund für das härtere Vorgehen gegen übergriffiges Verhalten auf Mallorca seien den lokalen Medien zufolge zunehmende Fälle von Gruppenvergewaltigungen. Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero sprach in diesem Zusammenhang damals von einer „Vergewaltigungskultur“ und „sexuellen Terror“. Bei Verurteilung könnten bis zu 15 Jahre Haft verhängt werden.

Auf der gerade in Deutschland beliebten Urlaubsinsel Mallorca soll es kürzlich zu einer schockierenden Vergewaltigung gekommen sein – von mehreren Deutschen an einer 20-Jährigen. Die Polizei hat nun einen sechsten Tatverdächtigen verhaftet und ermittelt zu den Vorwürfen.

Immer wieder geraten Urlauber vor Ort oder Reisen auf dem Weg zur „schönsten Zeit des Jahres“ mit dem Gesetz in Konflikt: So eskalierte jüngst die Situation am Check-In-Schalter in Mexiko, ein Mann musste seine Frau alleine gen Urlaub starten lassen, weil er zu betrunken gewesen ist, um mitfliegen zu dürfen. (na/rku)