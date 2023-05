Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 21. Mai: In vielen Städten öffnen die Geschäfte

In vielen Städten in NRW gibt es auch am 21. Mai 2023 einen verkaufsoffenen Sonntag. Der Überblick, wo Shoppen in Nordrhein-Westfalen möglich ist.

Hamm - Dank Christi Himmelfahrt und Brückentag haben viele Menschen ein langes Wochenende. Was gibt es Schöneres, als vier entspannte Tage mit einer Shopping-Tour ausklingen zu lassen, zumal am Wochenende der Hochsommer zu uns kommt? In vielen Städten von Nordrhein-Westfalen ist am 21. Mai 2023 ein verkaufsoffener Sonntag. Wo genau, fasst wa.de zusammen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Geschäfte öffnen am 21. Mai 2023 in Bielefeld, Essen, Duisburg

Es gibt kaum eine Region in NRW, in der es am 21.05.2023 keinen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Die meisten Besucher sind in der Ostwestfalen-Metropole Bielefeld zu erwarten. Dort findet der große Leineweber-Markt nach insgesamt fünf Stadtfest-Tagen mit Trubel, Musik auf mehreren Bühnen und Kirmes-Meile seinen Abschluss. Flankierend dazu öffnen am Sonntag die Geschäfte in der City. In Bielefeld gibt es in diesem Jahr noch weitere verkaufsoffene Sonntage.

Auch in zwei weiteren großen Städten haben die Läden am 21. Mai 2023 geöffnet, allerdings nicht in den Innenstädten. Nach dem großen Stadtfest „Essen Original“ am Wochenende zuvor wird diesmal im Stadtteil Steele vom 17. bis 21. Mai bereits zum 45. Mal das Weinfestival gefeiert - mit integriertem verkaufsoffenen Sonntag. Duisburg-Neumühl begeht vom 19. bis 21. Mai den „Neumühler Geburtstag“. Die Geschäfte öffnen dort gegen 13 Uhr.

Am 21. Mai erwartet die Besucher des Maifests in Greven im Münsterland ein buntes Programm in der Innenstadt. Neben einem verkaufsoffenen Sonntag dürfen sie sich auf viele Aussteller, Straßenkünstler und mehr freuen. In Lippstadt im Kreis Soest steigt von Christi Himmelfahrt bis Sonntag das Altstadtfest mit Live-Musik, einem großen Rahmenprogramm - und einem Sonntag, an dem eingekauft werden kann.

Im Kreis Unna gibt es am 21.05.2023 zwar keinen verkaufsoffenen Sonntag, kaufen kann man dort dennoch etwas, und zwar beim Holland-Markt in Bergkamen mit gut 40 Ständen. Fritjes, Fisch und Frikandeln sollen Flair wie in den Niederlanden aufkommen lassen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In diesen Städten öffnen am 21. Mai die Geschäfte

Unser Überblick zeigt, in welchen Städten von NRW am Sonntag, 21. Mai 2023, die Geschäfte öffnen*. In der Regel ist Shopping in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglich.

Ahaus, Innenstadt (Stadtfest)

, Innenstadt (Stadtfest) Bad Münstereifel (Eifeler Kräutertag)

Bielefeld, Innenstadt (Leineweber-Markt)

Brakel, Innenstadt (Stadtfest und Frühlingskirmes)

Delbrück, Innenstadt (Stadt- und Spargelfest)

Duisburg, Neumühl (Neumühler Geburtstag)

, Neumühl (Neumühler Geburtstag) Essen: Steele (Weinfestival)

Greven, Innenstadt (Maifest)

Kaarst, Büttgen („Kaarst Autal")

Königswinter, Oberpleis („Grüner Sonntag")

Lippstadt, Innenstadt (Altstadtfest)

Marl, Brassert (Straßenfest)

Olpe, Innenstadt (Stadtfest)

Ratingen, Innenstadt (Genießer-Wochenende und Fischmarkt)

Viersen, Innenstadt („Stadt.LandMarkt")

Voerde, Innenstadt („Voerde karibisch")

Wermelskirchen, Innenstadt (Frühjahrskirmes und „Das Fest")

, Innenstadt (Frühjahrskirmes und „Das Fest“) Witten, Innenstadt (Himmelfahrtskirmes)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.

Für Menschen, die ihre Shopping-Touren lieber langfristig planen, haben wir weitere Überblicke. In Münster gibt es mehrere verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2023. Auch in Paderborn haben an einigen Sonntagen die Läden geöffnet. Rund um das Centro Oberhausen ist an den Sonntagen 2023 ebenfalls einiges geplant.