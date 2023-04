Ufo über der Ukraine? Mysteriöses Licht gibt Rätsel auf

Von: Helena Gries

Ein heller Blitz erhellt den Himmel über Kiew. Dies löst in der Ukraine Alarm und viele Spekulationen aus. Die Weltraumbehörde äußert sich.

Kiew – In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat eine helle Lichterscheinung über dem Nachthimmel für Alarm und Spekulationen gesorgt. Gegen 22 Uhr am Mittwoch (19. April) sei „das Leuchten eines Flugobjekts am Himmel über Kiew“ beobachtet worden, teilte Serhij Popko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, mit. Es folgte jedoch kein Donner oder sonstiges Geräusch.

Die Militärverwaltung der Stadt teilte mit, dass möglicherweise ein in die Erdatmosphäre eingetretener, ausgedienter Satellit der Nasa für dieses Phänomen gesorgt hatte. „Es wurde ein Luftangriffsalarm ausgerufen, um Opfer durch auf den Boden fallende Trümmer zu vermeiden“, hieß es. Die Flugabwehr der Ukraine sei nicht aktiv geworden.

Blitz über Kiew: Grelles Licht über der ukrainischen Hauptstadt sorgt für Spekulationen

Bei dem Satelliten handelt es sich möglicherweise um das Weltraumteleskop „Rhessi“, dessen Wiedereintritt in die Atmosphäre für die Nacht auf Donnerstag angekündigt war. Das Teleskop war im Februar 2002 ins All gebracht worden, die Mission endete im Oktober 2018. Ein Sprecher der Nasa bestritt dies allerdings. Rob Margetta vom Kommunikationsbüro der Nasa sagte gegenüber der BBC, dass sich der vermutete Satellit zum Zeitpunkt der Beobachtung des Blitzes noch im Orbit befand.

Ein heller Lichtblitz über der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat für Spekulationen gesorgt. © Screenshot Twitter @olex_scherba

Nach Blitz über Kiew: User in sozialen Medien spekulieren über Außerirdische

In den sozialen Medien sorgte diverses Filmmaterial der Lichterscheinung über Kiew für mehrere Memes über Außerirdische und nicht identifizierte Flugobjekte. Präsidentschaftsberater Andriy Yermak hatte bei Twitter ein Emoji eines UFOs gepostet. Der österreichische Botschafter in Kiew veröffentlichte ein Video des Vorfalls, andere Nutzer schlugen daraufhin vor, es handele sich um ein außerirdisches Raumschiff.

In einer nun veröffentlichten Erklärung sagte die ukrainische Weltraumbehörde, dass das Ereignis noch analysiert werde. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass der helle Blitz „mit dem Eintritt eines kosmischen Körpers in die dichten Schichten der Atmosphäre zusammenhängt“. Experten müssten jedoch noch genaueres feststellen. (hg/dpa)