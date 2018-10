Jan Ullrich: "Mir ist nun bewusst, dass ich erkrankt bin"

Ex-Radstar räumt Suchtprobleme ein

+ © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa Ex-Radstar Jan Ullrich hat Suchtprobleme eingeräumt. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Ex-Radstar Jan Ullrich räumt Suchtprobleme ein und berichtet über seinen Entzug in den USA. Er werde nach einer Behandlung in Miami für sechs Wochen in den deutschsprachigen Raum zurückkehren.