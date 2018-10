Massenschlägerei: 40 junge Männer gehen aufeinander los - Polizei kommt nicht mehr rechtzeitig

Die Polizei kam zu spät zur Massenschlägerei in Ulm (Symbolbild)

Bei einer Massenschlägerei wurden mehrere Menschen verletzt. 40 junge Männer gingen aufeinander los. Die Polizei kam nicht mehr rechtzeitig.

Ulm - Bis zu 40 junge Männer haben sich in Ulm eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlitten am Freitagabend mindestens zwei Beteiligte Kopfverletzungen durch Schläge. Sie wurden medizinisch versorgt.

Den anderen Beteiligten der Auseinandersetzung gelang es, unerkannt zu flüchten, als die Beamten eintrafen.

Polizei wegen Massenschlägerei in Ulm gerufen

Augenzeugen hatten die Polizei alarmiert und den Gewaltausbruch nahe dem Ulmer Hauptbahnhof gemeldet. Die verletzten Männer äußerten sich zunächst nicht zum Hintergrund der Schlägerei. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen nun auf die Aussage weiterer Zeugen.

dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.